Україна втратить лідерство у глобальному рейтингу експортерів соняшникової олії

Експортний потенціал ринку соняшникової олії України становить 4,3 млн т. Ключовим фактором для його реалізації залишається дія зернового коридору

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Про це повідомила аналітик олійного ринку "УкрАгроКонсалт" Світлана Купрєєва, пише Аgroportal.ua.

За її словами, Україні стало набагато складніше відвантажувати агропродукцію до Китаю. Українське постачання кукурудзи до КНР все ж таки потроху продовжується. Дуже активно Китай також закуповує продукти переробки олійних культур.

За кількістю кораблів соняшниковий шрот може конкурувати з кукурудзою. У вересні-листопаді зерновим коридором до Китаю пішло 15 човнів продуктів переробки олійних.

Експорт як продуктів переробки, так і власне олійних культур йде повним ходом. За оцінками експертів, експортний потенціал ринку соняшникової олії України становить 4,3 млн т. Ключовим фактором для його реалізації залишається дія зернового коридору.

Звичайно, враховуючи ситуацію, ризики залишаються досить значними, проте темпи експорту за перші місяці сезону дають надію на реалізацію потенціалу в повному обсязі.

"Скорочення врожаю соняшнику порівняно з минулим роком (-33%) призведе до втрати першого місця у глобальному рейтингу експортерів соняшникової олії. Місце, яке Україна утримувала протягом багатьох років. Однак є дуже великі шанси на те, що втрата першості буде короткостроковою. Порівняння прибутковості показує, що під урожай наступного року фермери можуть віддати перевагу сівбі олійних культур. При цьому ареал вирощування переміститься в більш врожайні регіони, що надає оптимізму за перших прогнозів урожаю наступного року", - прогнозує Купрєєва.

Зазначимо, Україна "випала" з ринків рослинної олії в період високого попиту та цін через війну. Нестача пропозиції соняшникової олії та високі ціни в наявних гравців змусили покупців переключити свою увагу на інші культури – зокрема, на сою.

Але не зважаючи на всі труднощі, з логістикою, у вересні Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію.