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Сировари планують підняти ціни перед новорічними святами
Незважаючи на війну, сировари розраховують на збільшення продажів своєї продукції у грудні та планують підняти ціни, вважаючи, що українці навіть в таких умовах будуть святкувати новорічні та різдвяні свята.
Про це повідомляє ІНФАГРО.
Зазначається, що збільшення продажів сиру дійсно може відбутися, але тільки на внутрішньому ринку. А от з експортом можуть виникнути проблеми. Європейські імпортери суттєво знижують ціни попиту, і експорт сиру в ЄС знову може стати невигідним.
"Якщо експортні ціни зменшаться, то для внутрішнього ринку виробники можуть знову збільшити ціни, розраховуючи на активізацію споживчого попиту. Провідні виробники вже в кінці листопада пропонують мережам традиційні сорти сиру за вищими цінами", - зауважують аналітики.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вони зазначають, що підняття цін при нинішній рентабельності досить хибне рішення. Особливо не варто так робити в умовах зниження експортних цін, адже прийдеться суттєво скорочувати виробництво.
Аналітики зауважують, що в Європі стрімко падають ціни на сир. З поточною кон’юнктурою експорт в ЄС може скоротитися до мінімальних обсягів.
Зважаючи на рівень цін, який формується в ЄС, аналітики не виключають відновлення імпорту європейських сирів.
"Мережі добре вміють рахувати, і скоріш за все зроблять відповідні висновки явно не на користь вітчизняного виробника. В умовах ймовірного зменшення експорту та збільшення імпорту українським сироварам, скоріш за все, прийдеться скорочувати випуск продукції", - підкреслюють аналітики.
Зазначимо, Україна в 2022 році займає перші місця у переліку постачальників наймаржинальніших біржових молочних товарів в ЄС, а саме, вершкового масла та сирів.
Так, у вересні Україна експортувала молочних продуктів на рекордну суму – 35,9 млн доларів, що на 9,2% більше, ніж у липні та на 145% більше, ніж e 2021 році.