Только 38% сделок приходится на агрохолдинги: В KSE проанализировали, кто покупает землю в Украине

За первые полгода 2024 года юридические лица активно покупали сельскохозяйственные земли, заключив 7,2 тысячи сделок на 21,5 тысячи гектаров. Эти сделки составляют 18% от общего количества земельных сделок за этот период. Подавляющее большинство покупателей (более 80%) – это сельхозпроизводители, в том числе предприятия, специализирующиеся на выращивании зерновых и масличных культур. Агрохолдинги же заключили всего 38% от всех сделок. Об этом свидетельствуют данные исследования KSE Агроцентра.

Большинство сельскохозяйственных земель, приобретенных юридическими лицами за первые шесть месяцев 2024 года, ранее находились под мораторием на продажу: 75,2% из них – товарные земли, а 23,5% – земли ОСГ, которые также были под мораторием до июля 2021 года.

Согласно анализу сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель, большинство сделок были заключены субъектами, деятельность которых напрямую связана с сельским хозяйством – 83,5% от общего количества сделок или 85,4% от общей площади сельскохозяйственных земель, приобретенных юридическими лицами. за первые шесть месяцев 2024г. При этом 93,2% сделок было заключено компаниями, основное направление деятельности которых – выращивание зерновых, бобовых и масличных культур.

Также значительную часть сделок, а именно 7,71%, заключили также компании, специализирующиеся на аренде, управлении и продаже имущества.

Компании, входящие в состав агрохолдингов, заключили 38% всех сделок по покупке сельскохозяйственных земель юридическими лицами. Однако средний размер приобретенных ими участков (2,61 га) меньше, чем у компаний, не являющихся частью холдингов (3,05 га).

В целом агрохолдинги приобрели 5,8 тысяч гектаров земли, из которых 4 тысячи гектаров были приобретены холдингами с земельным банком более 50 тысяч гектаров. В то же время, крупнейшие агрохолдинги с земельным банком более 100 тысяч гектаров приобрели всего 17,7 гектаров.

Отмечается, что в преддверии второго этапа рынка земель сельскохозяйственного назначения некоторые участники рынка выражали опасения, что крупные игроки попытаются выкупить значительные площади сельскохозяйственных угодий. Однако результаты первого полугодия 2024 года не подтверждают эти предположения.

“Напротив, мы видим, что доступ юридических лиц к рынку земель способствует повышению его прозрачности. К примеру, для 50% транзакций купли-продажи с участием физических лиц цена гектара не превышает нормативную денежную оценку, являющуюся минимальной установленной стоимостью, более чем на 1%. В то же время, в 50% случаев соглашений, заключенных юридическими лицами, цена сделки превышает НГО больше, чем на 70%. Это может означать, что юрлица более мотивированы декларировать реальную цену соглашения в официальных документах, вместо указания минимально допустимой цены с доплатой разницы в наличной форме, как это часто делают физлица», – отметил руководитель проекта «Земля несокрушимости», исследователь KSE Агроцентр Роман Нейтер.

Среди сельскохозяйственных земель, приобретенных юридическими лицами, около четверти сделок (23,4%) заключили компании, зарегистрированные в Киевской области или г. Киев. Значительная часть соглашений была также заключена юридическими лицами из Полтавской (18,3%), Сумской (12,0%) и Волынской (9,6%) областей. Предприятия в основном покупали участки, расположенные в области их регистрации – доля таких сделок составила 76,1%.

Напомним, с 1 июля 2021 по 30 июня 2024 было заключено 254 803 соглашения купли-продажи на площадь 571 647 гектаров сельскохозяйственных земель.

"Итак, всего за три года существования рынка сельхозземель в обращении оказалось 1,38% всех сельхозземель Украины, а без учета регионов, где рынок земли осложнен активными боевыми действиями — 1,68% за три года существования рынка земли", — подытожили в KSE.

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