Украина запретила ввоз мясных продуктов из Швеции, США и Ирака из-за блутанга и птичьего гриппа

Украина вводит ограничения на импорт продуктов животноводства из Республики Ирак из-за регистрации болезни блутанг. Согласно распоряжению государственного ветеринарного инспектора запрещен ввоз в Украину из Ирака подверженных блутангу животных и генетического материала от них.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственного контроля на границе .

По решению государственного ветеринарного инспектора есть еще один запрет на ввоз из Швеции и США мяса птицы из-за регистрации случаев птичьего гриппа, сообщает Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что в Украину запрещено ввозить инкубационные яйца птиц и продукты из них из неблагополучных зон Швеции за исключением продуктов, которые прошли обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя гриппа птицы.

С 8 января введено аналогичное ограничение на ввоз птиц и инкубационных яиц из штата Пенсильвания, США.

В Госпотребпредприятии отметили, что в Украину запрещен ввоз этой продукции из таких штатов США, как Арканзас, Миссури, Алабама, Вашингтон, Калифорния, Орегон, Айова, Миннесота, Монтана, Юта, Южная Дакота, Северная Дакота, Висконсин, Джорджия, Мерилент,, Колорадо, Канзас, Мичиган, Нью-Йорк, Айдахо.

Добавим, что вирус блутанга – это инфекционное заболевание вирусной природы. Чувствительны исключительно жвачные животные, поэтому поражаются преимущественно крупный рогатый скот, овцы и козы. Блутанг – это излечимое заболевание. Инкубационный период составляет от 5 до 12 дней, а течение заболевания при этом может сильно отличаться. В обычных случаях оно длится 100 дней.

Добавим, в октябре прошлого года украинским производителям разрешили экспорт курятины в Кувейт и была достигнута договоренность об экспорте украинских композитных продуктов с содержанием мяса птицы и молочных продуктов в Азербайджан.

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