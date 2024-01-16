Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції, США та Іраку через блутанг і пташиний грип

Україна вводить обмеження на імпорт продуктів тваринництва з Республіки Ірак через реєстрацію хвороби блутанг. Згідно з розпорядженням державного ветеринарного інспектора заборонено ввезення в Україну з Іраку схильних до блутангу тварин і генетичного матеріалу від них.

Про це повідомили у пресслужбі Управління державного контролю на кордоні.

За рішенням державного ветеринарного інспектора, є ще одна заборона на ввезення зі Швеції та США м'яса птиці через реєстрацію випадків пташиного грипу, повідомляє Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повідомляється, що в Україну заборонено ввозити інкубаційні яйця птахів та продукти з них з неблагополучних зон Швеції, за винятком продуктів, які пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника грипу птиці.

З 8 січня введено аналогічне обмеження на ввіз птахів та інкубаційних яєць зі штату Пенсильванія, США.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що в Україну заборонене ввезення цієї продукції з таких штатів США, як Арканзас, Міссурі, Алабама, Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Айова, Міннесота, Монтана, Юта, Південна Дакота, Північна Дакота, Вісконсін, Джорджія, Мерилент, Огайо, Колорадо, Канзас, Мічиган, Нью-Йорк, Айдахо.

Додамо, що вірус блутангу – це інфекційне захворювання вірусної природи. Чутливими є виключно жуйні тварини, тому уражаються переважно велика рогата худоба, вівці та кози. Блутанг – це виліковне захворювання. Інкубаційний період становить від 5 до 12 днів, а перебіг захворювання при цьому може сильно відрізнятися. У звичайних випадках воно триває 100 днів.

Додамо, в жовтні минулого року українським виробникам дозволили експорт курятини до Кувейту і було досягнуто домовленості щодо експорту українських композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та молочних продуктів до Азербайджану.

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