В Украине запустили маркетплейс агротехники

Украинская ИТ-компания RIA.com, развивающая бренды AUTO.RIA и DIM.RIA, запустила маркетплейс по продажам и приобретению агротехники AGRO.RIA.

Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба компании.

Через маркетплейс представители украинского агробизнеса смогут вести коммерческую деятельность и обмениваться опытом. В каталог AGRO.RIA входят как популярные, так и узкоспециализированные типы сельхозтехники: тракторы, комбайны, жатки, мотоблоки, сеялки, плуги и многое другое.

Продавать и покупать агротехнику в рамках маркетплейса могут и физические и юридические лица. У AGRO.RIA есть веб-версия с функциями для поиска агротехники. Впоследствии компания планирует разработку мобильного приложения.

"Агропромышленность – одна из визиток нашей страны. Мы должны менять рынки и делать их более технологичными и надежными для пользователя. Наши продукты AUTO.RIA и DIM.RIА показали себя надежными партнерами на рынке авто и недвижимости. Продолжаем держать этот тренд и масштабировать его на новые рынки", – прокомментировал директор по продукту и член правления компании RIA.com Роман Марченко.

Напомним, что за год полномасштабной войны сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Украины, составляет $8,7 млрд. Больше всего от российской агрессии в агросекторе пострадала сельхозтехника, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд.

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