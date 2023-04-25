В Україні запустили маркетплейс агротехніки

Українська ІТ-компанія RIA.com, яка розвиває бренди AUTO.RIA та DIM.RIA, запустила маркетплейс із продажу та придбання агротехніки AGRO.RIA.

Про це 25 квітня повідомила пресслужба компанії.

Через маркетплейс представники українського агробізнесу зможуть вести комерційну діяльність та обмінюватись досвідом. До каталогу AGRO.RIA входять як популярні, так і вузькоспеціалізовані типи сільгосптехніки: трактори, комбайни, жниварки, мотоблоки, сівалки, плуги та чимало іншого.

Продавати та купувати агротехніку в межах маркетплейсу можуть і фізичні, і юридичні особи. Наразі AGRO.RIA має вебверсію із функціями для пошуку агротехніки. Згодом компанія планує розробку мобільного застосунку.

"Агропромисловість – одна із візитівок нашої країни. Ми маємо змінювати ринки та робити їх більш технологічними і надійними для користувача. Наші продукти AUTO.RIA та DIM.RIА показали себе надійними партнерами на ринку авто і нерухомості. Продовжуємо тримати цей тренд та масштабувати його на нові ринки", – прокоментував директор з продукту та член правління компанії RIA.com Роман Марченко.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України, складає $8,7 млрд. Найбільше від російської агресії в агросекторі постраждала сільгосптехніка, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд.

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