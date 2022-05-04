В Украине запустили производство яблочного сока с коноплей

Фермеры объединили масло конопли с соком яблок и выпустили новый продукт.

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Украинский производитель соков прямого отжима Фермерское хозяйство "Коник" (Закарпатская область) выпустил новый продукт — яблочный сок "Каннабис-спирулина". Об этом сообщает SEEDS.

“Когда мы создаем новые вкусы соков, всегда вдохновляемся ягодами и фруктами, произрастающими на Закарпатье в собственных садах. Но в этот раз все было по-другому. Среди трендов питания натолкнулись на новинки, которые приобретают популярность безумными темпами – экстракты каннабиса и голубой спирулины. А это значит, что вас ждет совершенно новый вкус, аналогов которому нет в Украине”, – отмечают в компании.

Фермерское хозяйство "Коник" выращивает фрукты на 120 гектарах земли в селе Сторожница. Из этих плодов производят соки прямого отжима без добавления воды и сахара.

Напомним, что ранее компания PepsiCo запустила в США новый энергетический напиток из конопли.