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В Україні запустили виробництво яблучного соку з коноплею
Фермери об'єднали олію коноплі із соком яблук і випустили новий продукт.
Український виробник соків прямого віджиму Фермерське господарство "Коник" (Закарпатська область) випустив новий продукт – яблучний сік "Канабіс-спіруліна". Про це повідомляє SEEDS.
“Коли ми створюємо нові смаки соків, завжди надихаємося ягодами та фруктами, що виростають на Закарпатті у власних садах. Але цього разу все було інакше. Серед трендів харчування натрапили на новинки, які набувають популярності шаленими темпами – екстракти канабісу та блакитної спіруліни. А це означає, що на вас чекає абсолютно новий смак, аналогів якому немає в Україні”, – зазначають у компанії.
Фермерське господарство "Коник" вирощує фрукти на 120 гектарах землі у селі Сторожниця. З цих плодів виробляють соки прямого віджиму без додавання води та цукру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що раніше компанія PepsiCo запустила в США новий енергетичний напій із конопель.