Земельный рынок Украины: официальные цены бьют рекорды, реальные могут быть еще выше

Цены купли-продажи сельскохозяйственных земель в Украине в мае 2024 существенно выросли, установив новый рекорд за все время существования рынка земель. При этом реальные рыночные цены могут быть значительно выше.

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Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Средневзвешенная цена гектара земли в мае составила 45,0 тысячи гривен. Это на 8,2% больше, чем в апреле 2024 года и на 5,6% выше, чем в марте текущего года.

Аналитики отмечают, что в мае 2024 года цены на сельскохозяйственные земли в Украине достигли рекордного уровня за все время существования рынка земель. Цена земли с целевым назначением "для ведения товарного сельскохозяйственного производства" была еще выше и достигла 46,2 тысячи гривен за гектар.

В то же время рыночные цены могут быть значительно выше, поскольку большинство сделок заключается по цене, не отличающейся от нормативно-денежной оценки более чем на 2%.

Цены отличаются в зависимости от региона

Цены на сельскохозяйственные земли значительно отличаются в зависимости от региона, что может быть связано с разными факторами, такими как плодородие почв, экономическое развитие региона, инфраструктура и инвестиционная привлекательность.

Согласно анализу по регионам, самая высокая средневзвешенная цена на сельскохозяйственные земли наблюдается в Ивано-Франковской области – 78.9 тыс. грн/га. Самая низкая цена на сельскохозяйственные земли наблюдается в Запорожской области – 30.2 тыс. грн/га.

Эксперты KSE отмечают, что незначительное снижение цен в апреле 2024 г. не повлияло на общий тренд роста стоимости сельхозземель в мае, однако не прогнозируют долгосрочный характер этого роста.

С начала 2024 г. средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды. Этот рост связан с открытием рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года, что повлекло за собой структурные изменения на рынке и повышение ценности сельскохозяйственных земель.

Что прогнозируют аналитики

Несмотря на незначительное снижение цен в апреле 2024 года, рост стоимости сельхозземель в мае не следует считать долгосрочным трендом. Однако с начала 2024 года средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды.

Аналитики отмечают, что именно открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года повлекло за собой структурные изменения на рынке, что привело к повышению ценности сельхозземель.

С момента открытия рынка, 724 компании воспользовались правом покупки сельскохозяйственной земли. В мае 2024 года 318 компаний приобрели по крайней мере один сельскохозяйственный участок, соответствующий показателю апреля 2024 года, когда 322 юридических лица совершили подобные покупки.

Напомним, с июля 2023 года на рынке земель сельскохозяйственного назначения наблюдается устойчивая тенденция роста количества сделок купли-продажи. Только за январь-март 2024 капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 202,5 миллиарда гривен.

Стоит заметить, что всего из момента открытия рынка земель в июле 2021 года было заключено 227,5 тысяч сделок купли-продажи совокупной площадью 510,8 тысяч гектаров. Следующим этапом земельной реформы должна стать адаптация земельного законодательства Украины к праву ЕС и лучшим мировым практикам.

Источник фото: ua.depositphotos.com