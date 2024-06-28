Земельний ринок України: офіційні ціни б'ють рекорди, реальні можуть бути ще вищими

Ціни купівлі-продажу сільськогосподарських земель в Україні у травні 2024 року суттєво зросли, встановивши новий рекорд за весь час існування ринку земель. При цьому, реальні ринкові ціни можуть бути значно вищими.

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Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).

Середньозважена ціна гектара землі в травні становила 45,0 тисяч гривень. Це на 8,2% більше, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% вище, ніж у березні поточного року.

Аналітики зазначають, що травні 2024 року ціни на сільськогосподарські землі в Україні досягли рекордного рівня за весь час існування ринку земель. Ціна землі з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" була ще вищою і досягла 46,2 тисяч гривень за гектар.

Водночас ринкові ціни можуть бути значно вищими, оскільки більшість угод укладається за ціною, що не відрізняється від нормативно-грошової оцінки більше, ніж на 2%.

Ціни відрізняються залежно від регіону

Ціни на сільськогосподарські землі значно відрізняються залежно від регіону, що може бути пов'язано з різними факторами, такими як родючість ґрунтів, економічний розвиток регіону, інфраструктура та інвестиційна привабливість.

Згідно з аналізом по регіонах, найвища середньозважена ціна на сільськогосподарські землі спостерігається в Івано-франківській області - 78.9 тис. грн/га. Найнижча ціна на сільськогосподарські землі спостерігається у Запорізькій області - 30.2 тис. грн/га.

Експерти KSE зазначають, що незначне зниження цін у квітні 2024 року не вплинуло на загальний тренд зростання вартості сільгоспземель у травні, проте не прогнозують довгостроковий характер цього зростання.

Від початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди. Це зростання пов'язане з відкриттям ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року, що спричинило структурні зміни на ринку та підвищення цінності сільськогосподарських земель.

Що прогнозують аналітики

Попри незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні не варто вважати довгостроковим трендом. Проте, з початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди.

Аналітики зазначають, що саме відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року спричинило структурні зміни на ринку, що призвело до підвищення цінності сільгоспземель.

З моменту відкриття ринку, 724 компанії скористалися правом купівлі сільськогосподарської землі. У травні 2024 року 318 компаній придбали принаймні одну сільськогосподарську ділянку, що відповідає показнику квітня 2024 року, коли 322 юридичні особи здійснили подібні покупки.

Нагадаємо, з липня 2023 року на ринку земель сільськогосподарського призначення спостерігається стійка тенденція до зростання кількості угод купівлі-продажу. Лише за січень-березень 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель збільшилась на 202,5 мільярда гривень.

Варто зауважити, що усього з моменту відкриття ринку земель у липні 2021 року було укладено 227,5 тисячі угод купівлі-продажу сукупною площею 510,8 тисячі гектарів. Наступним етапом земельної реформи має стати адаптація земельного законодавства України до права ЄС і кращих світових практик.

Джерело фото: ua.depositphotos.com