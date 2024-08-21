BMW отзывает с рынка более 720 тысяч автомобилей: в чем причина

Немецкий автопроизводитель BMW заявил, что отзывает 720 796 автомобилей в США из-за риска возникновения короткого замыкания.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на заявление Национальной администрации управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Как говорится в сообщении ведомства, неправильно загерметизированный электрический разъем на водяном насосе может подвергаться воздействию воды и привести к короткому замыканию.

Отмечается, что автопроизводитель отзывает с рынка некоторые кроссоверы, включая модели Х1 и Х5, а также некоторые седаны BMW 5.

В NHTSA отметили, что дилеры бесплатно осмотрят и заменят водяной насос и разъем, а также установят защитный щиток в отозванных автомобилях.

Там добавили, что у BMW проинформированы о 18 жалобах, беспокойствах или инцидентах на местах, однако не было ни одного случая аварий или травм, связанных с риском короткого замыкания в перечисленных моделях.

Напомним, недавно компания Tesla отозвала 125 227 автомобилей в США из-за неисправности в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности, которая может увеличить риск получения травм при столкновении.

В I полугодии Украина вышла на рекорд по количеству покупок BMW

В июне немецкая премиальная марка BMW неожиданно заняла второе место украинского рейтинга новых легковых автомобилей. За месяц украинцы приобрели 545 новых автомобилей этой марки.

Всего с начала года в Украине было реализовано более 2,1 тыс. новых "баварцев", что на 7,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"В истории украинского авторынка это рекордное для BMW количество реализуемых за первое полугодие новых авто", — сообщали в "Укравтопроме".

По данным аналитиков, с таким результатом BMW уверенно вошла в лидерскую пятерку рынка, заняв 5 место.

Предыдущий рекорд по спросу на новые BMW, за период – январь-июнь, был установлен в 2023 году.