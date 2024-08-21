BMW відкликає з ринку понад 720 тисяч авто: у чому причина

Німецький автовиробник BMW заявив, що відкликає 720 796 автомобілів у США через ризик виникнення короткого замикання.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Національної адміністрації управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Як йдеться у повідомленні відомства, неналежним чином загерметизований електричний роз’єм на водяному насосі може піддаватися впливу води і призвести до короткого замикання.

Зазначається, що автовиробник відкликає з ринку деякі кросовери, включно з моделями Х1 та Х5, а також деякі седани BMW 5.

У NHTSA зауважили, що дилери безкоштовно оглянуть і замінять водяний насос та роз’єм, а також встановлять захисний щиток в автівках, які буде відкликано.

Там додали, що у BMW поінформовані про 18 скарг, занепокоєнь або інцидентів на місцях, однак не було жодного випадку аварій або травмувань, пов’язаних із ризиком короткого замикання в перерахованих моделях.

Нагадаємо, нещодавно компанія Tesla відкликала 125 227 автомобілів у США через несправність у системі попередження про непристебнуті ремені безпеки, яка може збільшити ризик отримання травм при зіткненні.

У I півріччі Україна вийшла на рекорд за кількістю покупок BMW

У червні німецька преміальна марка BMW несподівано посіла другу сходинку українського рейтингу нових легкових автомобілів. За місяць українці придбали 545 нових авто цієї марки.

Всього з початку року в Україні було реалізовано понад 2,1 тис. нових "баварців", що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"В історії українського авторинку це рекордна для BMW кількість реалізованих за перше півріччя нових авто", - повідомляли в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, з таким результатом BMW впевнено увійшла в лідерську п’ятірку ринку, посівши 5 місце.

Попередній рекорд з попиту на нові BMW, за період – січень-червень, було встановлено у 2023 році.