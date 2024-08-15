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Где в Украине самые большие продажи электромобилей
В июле украинский автопарк пополнили около 4,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Чаще всего электромобили покупали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Крупнейшие региональные рынки электрокаров
По данным "Укравтопром", самые большие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
1. Львовская область – 715 ед. (88% б/у);Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2. город Киев – 551 ед. (61% б/у);
3. Днепропетровская обл. – 359 ед. (69% б/у);
4. Киевская обл. – 355 ед. (70% б/у);
5. Одесская обл. – 275 ед (73% подержанные).
В "Укравтопроме" сообщают, что в части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был HONDA M-NV.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто :
- NISSAN Leaf – на Львовщине и Одесской обл.;
- TESLA Model Y – в Киеве;
- TESLA Model 3 – в Днепропетровской и Киевской областях.
Спрос на электромобили в Украине растет
В Укравтопроме сообщают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.
Заметим, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.
Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал VOLKSWAGEN ID.4