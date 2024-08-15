Где в Украине самые большие продажи электромобилей

В июле украинский автопарк пополнили около 4,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Чаще всего электромобили покупали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Крупнейшие региональные рынки электрокаров

По данным "Укравтопром", самые большие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

1. Львовская область – 715 ед. (88% б/у);

2. город Киев – 551 ед. (61% б/у);

3. Днепропетровская обл. – 359 ед. (69% б/у);

4. Киевская обл. – 355 ед. (70% б/у);

5. Одесская обл. – 275 ед (73% подержанные).

В "Укравтопроме" сообщают, что в части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был HONDA M-NV.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто :

NISSAN Leaf – на Львовщине и Одесской обл.;

TESLA Model Y – в Киеве;

TESLA Model 3 – в Днепропетровской и Киевской областях.

Спрос на электромобили в Украине растет

В Укравтопроме сообщают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

Заметим, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.

Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал VOLKSWAGEN ID.4