Рынок гибридных автомобилей в июле вырос на 56%

В июле 2023 года в Украине зарегистрировано почти 2,4 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля новых автомобилей составила 57% от общего количества регистраций, что несколько меньше, чем в прошлом (62%).

Среди новых гибридных автомобилей лидером продаж остается Toyota RAV-4 с 345 зарегистрированными единицами. Второе место заняла Toyota Camry (96 единиц), а третья – Toyota Yaris Cross (73 единицы).

В сегменте импортируемых подержанных гибридных автомобилей первое место занял Ford Fusion US с 94 зарегистрированными единицами. За ним следуют Toyota RAV-4 (63 единицы) и Kia Niro (56 единиц).

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Однако в прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.

Следует заметить, что украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024г. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.