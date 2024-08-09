Спрос на электромобили в Украине вырос на 38%: самые популярные модели

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 21% против 17% в прошлом году.

Как отмечают в "Укравтопроме", основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4684 шт. (новых – 980 шт., б/у – 3704 шт.).

Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей июля:

1. HONDA M-NV – 239 ед.;

2. BYD Song Plus – 127 ед.;

3. NISSAN Ariya – 118 ед.;

4. VOLKSWAGEN iD.4 – 88 ед.;

5. ZEEKR 001 – 69 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. NISSAN Leaf – 529 ед.;

2. TESLA Model 3 – 433 ед.;

3. TESLA Model Y – 419 ед.;

4.TESLA Model S – 217 ед.;

5. VOLKSWAGEN e-Golf – 209 ед.

В "Укравтопроме" сообщают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

Заметим, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.

Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал VOLKSWAGEN ID.4