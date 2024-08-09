- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Спрос на электромобили в Украине вырос на 38%: самые популярные модели
В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 21% против 17% в прошлом году.
Как отмечают в "Укравтопроме", основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4684 шт. (новых – 980 шт., б/у – 3704 шт.).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.
ТОП-5 новых электромобилей июля:
1. HONDA M-NV – 239 ед.;
2. BYD Song Plus – 127 ед.;
3. NISSAN Ariya – 118 ед.;
4. VOLKSWAGEN iD.4 – 88 ед.;
5. ZEEKR 001 – 69 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. NISSAN Leaf – 529 ед.;
2. TESLA Model 3 – 433 ед.;
3. TESLA Model Y – 419 ед.;
4.TESLA Model S – 217 ед.;
5. VOLKSWAGEN e-Golf – 209 ед.
В "Укравтопроме" сообщают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.
Заметим, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.
Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал VOLKSWAGEN ID.4