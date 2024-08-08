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Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа на украинском рынке
В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Средний возраст машин, перешедших в прошлом месяце на украинские номера, составляет 8,7 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на 6%.
По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным "Укравтопрома", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
Дальше идут:
- дизельные – 23%;
- электромобили – 19%;
- гибриды и авто с ГБО – по 5%.
При этом средний возраст подержанных машин, в июле перешедших на украинские номера, составляет 8,7 года.
ТОП — 10 самых популярных моделей июля:
1. VOLKSWAGEN Golf – 913 ед.;
2. RENAULT Megane – 836 ед.;
3. SKODA Octavia – 687 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat – 618 ед.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan – 575 ед.;
5. NISSAN Leaf – 529 ед.;
7. AUDI Q5 – 506 ед.;
8. NISSAN Rogue – 467 ед.;
9. TESLA Model 3 – 433 ед.;
10. AUDI A4 – 429 ед.
Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину
С начала года в Украине было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (б/у и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
В топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей входят: Германия — 23608 ед. США – 19289 ед., Китай – 12044 ед., Япония – 12009 ед., Корея – 6170 ед., Франция – 5900 ед., Словакия – 5878 ед., Мексика – 5240 ед., Великобритания – 51 5071 ед.
Добавим, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.