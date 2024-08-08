Названы самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа на украинском рынке

В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Средний возраст машин, перешедших в прошлом месяце на украинские номера, составляет 8,7 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на 6%.

По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%.

По данным "Укравтопрома", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Дальше идут:

дизельные – 23%;

электромобили – 19%;

гибриды и авто с ГБО – по 5%.

При этом средний возраст подержанных машин, в июле перешедших на украинские номера, составляет 8,7 года.

ТОП — 10 самых популярных моделей июля:

1. VOLKSWAGEN Golf – 913 ед.;

2. RENAULT Megane – 836 ед.;

3. SKODA Octavia – 687 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 618 ед.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan – 575 ед.;

5. NISSAN Leaf – 529 ед.;

7. AUDI Q5 – 506 ед.;

8. NISSAN Rogue – 467 ед.;

9. TESLA Model 3 – 433 ед.;

10. AUDI A4 – 429 ед.

Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину

С начала года в Украине было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (б/у и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

В топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей входят: Германия — 23608 ед. США – 19289 ед., Китай – 12044 ед., Япония – 12009 ед., Корея – 6170 ед., Франция – 5900 ед., Словакия – 5878 ед., Мексика – 5240 ед., Великобритания – 51 5071 ед.

Добавим, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.