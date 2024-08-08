Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону на українському ринку

Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік машин, що у минулому місяці перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на 6%.

Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%.

За даними "Укравтопрому", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

дизельні – 23%;

електромобілі – 19%;

гібриди та авто з ГБО – по 5%.

При цьому, середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей липня:

1. VOLKSWAGEN Golf - 913 од.;

2. RENAULT Megane - 836 од.;

3. SKODA Octavia - 687 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 618 од.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan - 575 од.;

5. NISSAN Leaf - 529 од.;

7. AUDI Q5 - 506 од.;

8. NISSAN Rogue - 467 од.;

9. TESLA Model 3 - 433 од.;

10. AUDI A4 - 429 од.

Як повідомляють в "Укравтопромі", всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З яких країн найчастіше завозять авто в Україну

З початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

До топ-10 країн постачальників легкових авто входять: Німеччина - 23608 од. США - 19289 од., Китай - 12044 од., Японія - 12009 од., Корея - 6170 од., Франція - 5900 од., Словаччина - 5878 од., Мексика - 5240 од., Великобританія - 5149 од., Чехія - 5071 од.

Додамо, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.