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Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону на українському ринку
Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік машин, що у минулому місяці перейшли на українські номери, становить 8,7 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на 6%.
Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними "Укравтопрому", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 19%;
- гібриди та авто з ГБО – по 5%.
При цьому, середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей липня:
1. VOLKSWAGEN Golf - 913 од.;
2. RENAULT Megane - 836 од.;
3. SKODA Octavia - 687 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 618 од.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan - 575 од.;
5. NISSAN Leaf - 529 од.;
7. AUDI Q5 - 506 од.;
8. NISSAN Rogue - 467 од.;
9. TESLA Model 3 - 433 од.;
10. AUDI A4 - 429 од.
Як повідомляють в "Укравтопромі", всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
З яких країн найчастіше завозять авто в Україну
З початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
До топ-10 країн постачальників легкових авто входять: Німеччина - 23608 од. США - 19289 од., Китай - 12044 од., Японія - 12009 од., Корея - 6170 од., Франція - 5900 од., Словаччина - 5878 од., Мексика - 5240 од., Великобританія - 5149 од., Чехія - 5071 од.
Додамо, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.