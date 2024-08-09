Попит на електромобілі в Україні зріс на 38%: найпопулярніші моделі

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.

Як зауважують в "Укравтопромі", основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4684 шт. (нових – 980 шт., уживаних – 3704 шт.).

Серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

ТОП-5 нових електромобілів липня:

1. HONDA M-NV - 239 од.;

2. BYD Song Plus - 127 од.;

3. NISSAN Ariya - 118 од.;

4. VOLKSWAGEN iD.4 - 88 од.;

5. ZEEKR 001 - 69 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. NISSAN Leaf - 529 од.;

2. TESLA Model 3 - 433 од.;

3. TESLA Model Y - 419 од.;

4.TESLA Model S - 217 од.;

5. VOLKSWAGEN e-Golf - 209 од.

В "Укравтопромі" повідомляють, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

Зауважимо, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.

Серед нових електромобілів беззаперечним лідером у всіх регіонах став VOLKSWAGEN ID.4