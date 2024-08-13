Ринок гібридних автомобілів у липні зріс на 56%

У липні 2023 року в Україні зареєстровано майже 2,4 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 56% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка нових автомобілів склала 57% від загальної кількості реєстрацій, що дещо менше, ніж торік (62%).

Серед нових гібридних автомобілів лідером продажів залишається Toyota RAV-4 з 345 зареєстрованими одиницями. Друге місце посіла Toyota Camry (96 одиниць), а третє - Toyota Yaris Cross (73 одиниці).

У сегменті імпортованих вживаних гібридних автомобілів перше місце зайняв Ford Fusion US з 94 зареєстрованими одиницями. За ним слідують Toyota RAV-4 (63 одиниці) та Kia Niro (56 одиниць).

Додамо, що в липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.

Проте, у минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63,1% ринку нових легковиків. Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів авто.

Варто зауважити, що український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.