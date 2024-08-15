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Де в Україні найбільші продажі електромобілів
У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. авто на електротязі (BEV). Найчастіше електромобілі купували у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найбільші регіональні ринки електрокарів
За даними "Укравтопром", найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
1. Львівська область – 715 од. (88% вживані);Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
2. місто Київ – 551 од. (61% вживані);
3. Дніпропетровська обл. – 359 од. (69% вживані);
4. Київська обл. – 355 од. (70% вживані);
5. Одеська обл. – 275 од (73% вживані).
В "Укравтопромі" повідомляють, що в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був HONDA M-NV.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- NISSAN Leaf – на Львівщині та в Одеській обл.;
- TESLA Model Y – у м.Києві;
- TESLA Model 3 – на Дніпропетровщині та Київщині.
Попит на електромобілі в Україні зростає
В "Укравтопромі" повідомляють, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
Зауважимо, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.
Серед нових електромобілів беззаперечним лідером у всіх регіонах став VOLKSWAGEN ID.4