Де в Україні найбільші продажі електромобілів

У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. авто на електротязі (BEV). Найчастіше електромобілі купували у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільші регіональні ринки електрокарів

За даними "Укравтопром", найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

1. Львівська область – 715 од. (88% вживані);

2. місто Київ – 551 од. (61% вживані);

3. Дніпропетровська обл. – 359 од. (69% вживані);

4. Київська обл. – 355 од. (70% вживані);

5. Одеська обл. – 275 од (73% вживані).

В "Укравтопромі" повідомляють, що в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був HONDA M-NV.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

NISSAN Leaf – на Львівщині та в Одеській обл.;

TESLA Model Y – у м.Києві;

TESLA Model 3 – на Дніпропетровщині та Київщині.

Попит на електромобілі в Україні зростає

В "Укравтопромі" повідомляють, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

Зауважимо, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.

Серед нових електромобілів беззаперечним лідером у всіх регіонах став VOLKSWAGEN ID.4