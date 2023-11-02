В "Слуге народа" предложили механизм решения проблемы бесхозных авто на улицах

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Сергей Гривко предлагает парламенту регламентировать обретение права собственности на бесхозные транспортные средства. Соответствующий законопроект №10204, предусматривающий дополнение Гражданского кодекса новой статьей 335-1, был внесен 31 октября.

Так, бесхозяйным предлагается признать транспорт, фактически не имеющий собственника или владелец которого неизвестен (независимо от наличия записи о собственнике в Едином государственном реестре транспортных средств).

Подтверждением отсутствия или неизвестности владельца транспорта должен стать факт его пребывания на объекте благоустройства населенного пункта в неподвижном состоянии в течение не менее трех лет.

В свою очередь, объектом благоустройства в Украине определены, в частности, улицы, дороги, проезды, площади, парки, пляжи, кладбища, придомовые территории, территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.

В случае выявления факта нахождения авто в неподвижном состоянии не менее шести месяцев и при отсутствии информации о владельце балансодержатель соответствующего объекта должен будет составить акт об этом, после чего руководитель балансодержателя должен будет уведомить соответствующую районную администрацию с подачей оригинала акта.

Глава РГА в течение десяти дней после получения уведомления и акта должен будет создать комиссию по выявлению владельца заброшенной машины, в которой должен быть представитель РГА, балансодержателя и местной полиции.

Предлагается дать комиссии три месяца на принятие мер по розыску владельца и сообщению ему о необходимости убрать транспортное средство с соответствующей территории (речь идет о письмах, в том числе электронных, объявлениях в газетах и прочих средствах коммуникации).

Если за отведенное время это не удастся, на транспорте должны установить табличку "Заброшенное имущество. Взято на учет". В дальнейшем комиссия должна будет каждые полгода составлять акт о нахождении машины в заброшенном состоянии.

Если хозяин не появится через три года после составления акта об обнаружении, такой транспорт приобретет статус бесхозного. РГА должна будет изъять его и провести электронный аукцион по его продаже.

Найденные внутри вещи должны быть переданы на хранение в полицию. Покупку же лицом бесхозного авто предлагается признать основанием для внесения информации о новом владельце в госреестр транспорта.

Деньги, вырученные от продажи бесхозного авто, по предложению Гривко, райадминистрация должна будет положить на депозит в банке, половину дохода с него ежегодно перечисляя в государственный бюджет, а другую половину – в местный.

Если за 10 лет хозяин машины так и не появится и не потребует отдать ему деньги от ее продажи, уже сама эта сумма должна быть распределена между бюджетами по тому же принципу.

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