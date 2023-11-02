У "Слузі народу" запропонували механізм вирішення проблеми безхазяйних авто на вулицях

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Сергій Гривко пропонує парламенту регламентувати набуття права власності на безхазяйні транспортні засоби. Відповідний законопроект №10204, що передбачає доповнення Цивільного кодексу новою статтею 335-1, було внесено 31 жовтня.

Так, безхазяйним пропонується визнати транспорт, який фактично не має власника або власник якого невідомий (незалежно від наявності запису про власника у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів).

Підтвердженням відсутності чи невідомості власника транспорту має стати факт його перебування на об'єкті благоустрою населеного пункту у нерухомому стані протягом не менше ніж трьох років.

В свою чергу, об'єктом благоустрою в Україні визначено, зокрема, вулиці, дороги, проїзди, майдани, парки, пляжі, кладовища, прибудинкові території, території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території.

У разі виявлення факту перебування авто в нерухомому стані не менше шести місяців та за відсутності інформації про власника балансоутримувач відповідного об’єкта повинен буде скласти акт про це, після цього керівник балансоутримувача повинен буде повідомити відповідну районну адміністрацію з подачею оригіналу акту.

Голова РДА протягом десяти днів після отримання повідомлення та акту про повинен буде створити комісію з виявлення власника занедбаної машини, у якій має бути представник РДА, балансоутримувача та місцевої поліції.

Пропонується, аби комісія протягом трьох місяців вжила заходи щодо розшуку власника та повідомила йому про необхідність прибрати транспортний засіб з відповідної території (йдеться про листи, в тому числі електронні, оголошення в газетах та інші засоби комунікації).

Якщо за цей час їй це не вдастся, на транспорті мають встановити табличку "Занедбане майно. Взято на облік". У подальшому комісія повинна буде кожні півроку складати акт про перебування машини у занедбаному стані.

Якщо хазяїн не з'явиться за три роки після складання акту про виявлення, такий транспорт набуде статусу безхазяйного. РДА повинна буде вилучити його та провести електронний аукціон з його продажу.

Знайдені ж всередині речі мають бути передані на зберігання в поліцію, а придбання особою безхазяйного авто пропонується визнати підставою для внесення інформації про нового власника до держреєстру транспорту.

Гроші, виручені від продажу безхазяйного авто, за пропозицією Гривка, райадміністрація повинна буде покласти на депозит у банку, половину доходу з нього щорічно перераховуючи до державного бюджету, а іншу половину - до місцевого.

Якщо за 10 років хазяїн машини так і не з'явиться і не заявить вимогу віддати йому гроші від її продажу, вже сама ця сума має бути розподілена між бюджетами за тим же принципом.

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