В Украине разграничили теоретическую и практическую подготовку водителей: как теперь получить удостоверение

С 24 июля в Украине заработали новые правила получения водительского удостоверения, по которым разграничена теоретическая и практическая части подготовки водителей, указывают в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Теперь желающим получить водительское удостоверение сначала стоит пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД. Уже со знаниями ПДД и со свидетельством об окончании теоретической подготовки можно начинать практический курс и выезжать на улицы за рулем.

"Такое разграничение учебного процесса не просто выглядит логичным, но вводится еще и с учетом мирового опыта. Фактически, это станет гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допускаться только те, кто уже знает правила дорожного движения", - подчеркивают в ведомстве.

На теоретическом курсе обучения человеку нужно будет овладеть правилами дорожного движения, правилами эксплуатации транспортных средств, основами безопасности движения и оказанием медицинской помощи. Внутренний теоретический экзамен в автошколе отменяется.

После обучения учебное заведение формирует свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. После этого человек сдает экзамен в территориальном сервисном центре МВД, кроме будущих водителей категорий ВЕ, С1Э, СЭ, D1E и DE.

Все, кто успешно его сдает, получают свидетельство, которое является пропуском на практический курс обучения. Такое свидетельство будет действительным в течение одного года: поэтому если этот срок прошел, а человек, который хотел получить водительское удостоверение, так и не сдал следующий экзамен по практическому вождению, он должен будет начинать обучение сначала.

В свою очередь после завершения обязательного экзамена в автошколе учебное заведение будет выдавать свидетельство об окончании практической подготовки, которое будет действовать в течение двух лет.

Следует отметить, что ранее смена автошколы не предполагалась. Теперь же можно выбрать из аккредитованных учебных заведений одно для теоретического обучения, а другое для практического.

Все, кто начал подготовку, переподготовку в автошколе и повышение квалификации водителей транспортных средств до 24 июля, будут продолжать обучение в соответствии со старыми нормами и будут сдавать внутренние экзамены в автошколе и экзамены в территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.