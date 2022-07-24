В Україні розмежували теоретичну та практичну підготовку водіїв: як тепер отримати посвідчення

З 24 липня в Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення, за якими розмежовано теоретичну та практичну частини підготовки водіїв, вказують у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

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Відтепер охочим отримати водійське посвідчення, спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. Вже зі знаннями правил дорожнього руху та зі свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки можна починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом.

"Таке розмежування навчального процесу не просто виглядає логічним, але вводиться ще й з огляду на світовий досвід. Фактично, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху", - підкреслюють у відомстві.

На теоретичному курсі навчання людині треба буде опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується.

Після навчання заклад освіти формує свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Після цього людина складає іспит у територіальному сервісному центрі МВС, окрім майбутніх водіїв категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE.

Усі, хто успішно його складає, отримують свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання. Таке свідоцтво буде дійсним протягом одного року: тому якщо цей термін пройшов, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, вона повинна буде починати навчання спочатку.

В свою чергу після завершення обов’язкового іспиту в автошколі заклад освіти видаватиме свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде чинне протягом двох років.

Варто зазначити, що раніше зміна автошколи не передбачалась. Тепер же можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоретичного навчання, а для практичного — інший.

Натомість усі, хто розпочали підготовку, перепідготовку в автошколі і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів до 24 липня, будуть продовжувати навчання відповідно до старих норм і складатимуть внутрішні іспити в автошколі та іспити в територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.