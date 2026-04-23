"Банки стали топливом экономики военного времени", – Андрей Букин, заместитель председателя правления банка "Південний"

Заместитель председателя правления банка "Південний" Андрей Букин.

Несмотря на войну, украинский бизнес активно инвестирует в развитие, а банки становятся ключевым источником этого финансирования. Кредитование не только поддерживает компании, но и формирует основу экономического обновления. О роли банков и спросе на инвестиционные проекты "ТОП-100" рассказал заместитель председателя правления банка "Південний" Андрей Букин.

Банк "Південний" в 2025 году продемонстрировал рост быстрее рынка по нескольким ключевым направлениям: кредитование, пассивы корпоративного бизнеса и форексные операции. Благодаря чему удалось добиться такой динамики?

- Четвертый год войны мы работаем в ухудшающихся условиях, конкуренция усиливается, экономика не растет, а давление регуляторных требований создает все больше препятствий. Нам удается не только удерживать позиции, но и лидировать по ключевым направлениям благодаря нескольким факторам.

Первый – целеустремленность и четкие цели. Мы определили целевого клиента, знаем, как и куда двигаемся, понимаем свои сильные стороны и используем их в работе.

Второй — мы абсолютно рыночный банк и на украинском рынке ближе к клиенту, чем государственные и иностранные банки. Третий – мы нацелены на устойчивое развитие и заинтересованы в долгосрочном успехе.

Наши устойчивые показатели, последовательное поведение на рынке и честная конкуренция вызывают уважение партнеров, клиентов и усиливают нашу репутацию, что дает нам накопительный эффект.

Сегодня банки играют немаловажную роль в восстановлении экономики. Как меняется роль банковского сектора в Украине — от финансовых институтов до драйверов экономического развития?

– Банки фактически стали одним из ключевых драйверов экономического восстановления. Их активы — реальный ресурс, который превращается в новые энергетические объекты, логистические узлы или производственные линии на предприятиях. То есть банковская система аккумулирует средства и направляет их на развитие экономики.

Банковская прибыль сейчас трансформируется в финансирование экономики военного времени: кредиты поддерживают занятость, развитие и экспортную активность бизнеса. Это формирует мультипликативный эффект, когда каждая гривна финансирования создает добавленную экономическую активность.

Кроме того, банки все больше выступают партнерами для бизнеса, а не только источником финансирования. Они помогают структурировать инвестиционные проекты, использовать инструменты торгового финансирования, поддерживать экспортные операции и обеспечивать бизнес ликвидностью. Это позволяет компаниям реализовывать сложные инвестиционные проекты даже в сложных условиях войны.

Как результат, роль банковского сектора изменяется: от классических финансовых институтов он переходит к активным участникам экономического развития, которые поддерживают предпринимательство, способствуют масштабированию малого и среднего бизнеса и создают основу послевоенного восстановления страны.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса банка вырос почти на 40%, и значительная часть финансирования носит инвестиционный характер. Какие именно проекты чаще всего нуждаются в кредитовании и о каких настроениях бизнеса это свидетельствует?

– Спрос на инвестиционное финансирование со стороны бизнеса остается стабильно высоким. Мы определили приоритетные рынки и типы проектов, где мы можем приносить наибольшую ценность клиентам: это проекты, создающие добавленную стоимость, повышающие рентабельность, открывающие выход компаниям на новые внутренние или внешние рынки.

Наиболее активно мы поддерживаем проекты в пищевой промышленности (модернизация, переработка, экспортная сертификация), агросекторе (техника, хранение, переработка, вертикальная интеграция), логистике и инфраструктуре (склады, терминалы), а также в промышленном девелопменте (капитальные инвестиции, автоматизация, энергоэффективность).

Несмотря на активный рост кредитования, уровень неработающих кредитов в банке почти не вернулся к довоенным показателям. Какие принципы управления рисками позволяют сохранять такое качество портфеля?

– Банк работает на украинском рынке 32 года и все это время сосредотачивался на корпоративном сегменте, накопив глубокую экспертизу и пережив все ключевые кризисы независимой Украины. Мы хорошо понимаем потребности бизнеса и его ежедневные вызовы, ясно осознаем свою роль в формировании стабильного корпоративного сектора.

Ключевые принципы управления рисками, позволяющие удерживать качество кредитного портфеля:

  • профессиональная экспертиза кредитных команд и отраслевое знание;
  • прозрачные и открытые отношения с клиентами, четкая коммуникация ожиданий и условий финансирования;
  • соблюдение обязательств и этических стандартов в отношениях с бизнесом;
  • сбалансированные риск-модели и консервативные прогнозы;
  • проактивный мониторинг заемщиков и раннее выявление рисков;
  • диверсификация портфеля по отраслям и продуктам.

Эта комбинация опыта, прозрачности, сбалансированного риска менеджмента и проактивной работы с клиентами обеспечивает рост портфеля при сохранении высокого качества кредитов.

В банке говорят о подходе, когда финансовое решение формируется не от продукта, а от бизнес-задачи клиента. Как это работает на практике и чем отличается от традиционной банковской модели?

- Понимание клиента – наша сознательная стратегия развития и партнерства – быть лучшим банком для бизнеса с исключительным уровнем доверия. Ведь партнерство — это о долгосрочности отношений, открытости, четком понимании путей и перспектив развития отрасли или отдельного предприятия.

Показательный пример – сотрудничество с производителем биоэтанола. После ограничения импорта со стороны ЕС компания почти потеряла внешние рынки и переориентировалась на внутренний, что ухудшило финансовые показатели. Стандартный подход в такой ситуации – оценить отчетность за последние 6-12 месяцев и отказать в финансировании. Мы поступали иначе. Клиент представил план возвращения на экспорт, а мы дополнительно проанализировали рынок и подтвердили его реалистичность.

В результате было принято решение с фокусом на будущее. В этом состоит суть отраслевой экспертизы — умение увидеть за сложным периодом перспективный бизнес и принять решение.

Среди ваших инструментов – финансирование инвестиционных проектов под будущий объект, кредитование под возмещение НДС, использование аккредитивов и таможенных гарантий. Какие из этих решений сегодня наиболее востребованы бизнесом?

- Мы работаем с разными инструментами финансирования — от инвестиционных кредитов под будущие проекты до решений для управления оборотным капиталом, таких как финансирование НДС, аккредитивы или таможенные гарантии. Для нас важно не выделять один продукт в качестве основного, ведь каждая отрасль, каждый рынок и каждый клиент имеет свои бизнес-потребности и свой момент для использования того или иного инструмента.

Наша сила как банка способна предложить полный набор решений и поддержать клиента в реализации любой бизнес-задачи.

Одним из фокусов банка на 2026 год является помощь бизнеса в масштабировании – от малого до среднего и от среднего до большого. Какие инструменты и подходы банк планирует использовать для этого?

- Переход клиентов из сегмента малого бизнеса к среднему или корпоративному – один из лучших индикаторов развития экономики и правильного партнерства между банком и бизнесом. Такие переходы не происходят каждый день, но они закономерны, когда компания имеет четкую стратегию развития, прозрачную финансовую модель и доступ к финансовым инструментам, позволяющим масштабировать бизнес.

Поддержка такого роста – это не только о финансировании. Мы работаем комплексно: от инвестиционного кредитования и решений для оборотного капитала до торгового финансирования, гарантий и инструментов внешнеэкономической деятельности. Не менее важна и экспертиза банка: мы помогаем клиентам структурировать сделки, выходить на внешние рынки и управлять рисками.

Фактически наша задача – создать для бизнеса финансовую и экспертную инфраструктуру, которая помогает компании безболезненно переходить на новый этап развития и реализовывать более амбициозные проекты.