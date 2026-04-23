"Банки стали паливом економіки воєнного часу", – Андрій Букін, заступник голови правління банку "Південний"

Попри війну український бізнес активно інвестує у розвиток, а банки стають ключовим джерелом цього фінансування. Кредитування не лише підтримує компанії, а й формує основу економічного відновлення. Про роль банків і попит на інвестиційні проєкти “ТОП-100” розповів заступник голови правління банку “Південний” Андрій Букін.

Банк "Південний" у 2025 році продемонстрував зростання швидше за ринок за кількома ключовими напрямами: кредитування, пасиви корпоративного бізнесу та форексні операції. Завдяки чому вдалося досягти такої динаміки?

- Четвертий рік війни ми працюємо в умовах, що погіршуються, конкуренція посилюється, економіка не зростає, а тиск регуляторних вимог створює дедалі більше перешкод. Нам вдається не лише утримувати позиції, а й лідирувати за ключовими напрямами завдяки кільком факторам.

Перший — цілеспрямованість та чіткі цілі. Ми визначили цільового клієнта, знаємо, як і куди рухаємося, розуміємо свої сильні сторони та використовуємо їх у роботі.

Другий — ми абсолютно ринковий банк і на українському ринку є ближчими до клієнта, ніж державні та іноземні банки. Третій — ми націлені на стійкий розвиток та зацікавлені у довгостроковому успіху.

Наші стійкі показники діяльності, послідовна поведінка на ринку та чесна конкуренція викликають повагу партнерів, клієнтів та посилюють нашу репутацію, це дає нам накопичувальний ефект.

Сьогодні банки відіграють важливу роль у відновленні економіки. Як змінюється роль банківського сектору в Україні — від фінансових інституцій до драйверів економічного розвитку?

- Банки фактично стали одним із ключових драйверів економічного відновлення. Їхні активи — це реальний ресурс, який перетворюється на нові енергетичні об’єкти, логістичні вузли чи виробничі лінії на підприємствах. Тобто банківська система акумулює кошти та спрямовує їх у розвиток економіки.

Банківський прибуток сьогодні трансформується у фінансування економіки воєнного часу: кредити підтримують зайнятість, розвиток виробництва та експортну активність бізнесу. Це формує мультиплікативний ефект, коли кожна гривня фінансування створює додану економічну активність.

Крім того, банки дедалі більше виступають партнерами для бізнесу, а не лише джерелом фінансування. Вони допомагають структурувати інвестиційні проєкти, використовувати інструменти торговельного фінансування, підтримувати експортні операції та забезпечувати бізнес ліквідністю. Це дозволяє компаніям реалізовувати складні інвестиційні проєкти навіть у складних умовах війни.

Як результат, роль банківського сектору змінюється: від класичних фінансових інституцій він переходить до активних учасників економічного розвитку, які підтримують підприємництво, сприяють масштабуванню малого і середнього бізнесу та створюють основу для післявоєнного відновлення країни.

Кредитний портфель корпоративного бізнесу банку зріс майже на 40%, і значна частина фінансування має інвестиційний характер. Які саме проєкти найчастіше потребують кредитування і про які настрої бізнесу це свідчить?

- Попит на інвестиційне фінансування з боку бізнесу залишається стабільно високим. Ми визначили пріоритетні ринки і типи проєктів, де можемо приносити найбільшу цінність клієнтам: це проєкти, що створюють додану вартість, підвищують рентабельність, відкривають вихід компаніям на нові внутрішні або зовнішні ринки.

Найактивніше ми підтримуємо проєкти у харчовій промисловості (модернізація, перероблення, експортна сертифікація), агросекторі (техніка, зберігання, перероблення, вертикальна інтеграція), логістиці та інфраструктурі (склади, термінали), а також у промисловому девелопменті (капітальні інвестиції, автоматизація, енергоефективність).

Попри активне зростання кредитування, рівень непрацюючих кредитів у банку майже повернувся до довоєнних показників. Які принципи управління ризиками дозволяють зберігати таку якість портфеля?

- Банк працює на українському ринку 32 роки і весь цей час зосереджувався на корпоративному сегменті, накопичивши глибоку експертизу та переживши всі ключові кризи незалежної України. Ми добре розуміємо потреби бізнесу та його щоденні виклики, чітко усвідомлюємо свою роль у формуванні стабільного корпоративного сектору.

Ключові принципи управління ризиками, що дають змогу утримувати якість кредитного портфеля:

професійна експертиза кредитних команд і галузеве знання;

прозорі та відкриті взаємини з клієнтами, чітка комунікація очікувань та умов фінансування;

дотримання зобов’язань і етичних стандартів у відносинах із бізнесом;

збалансовані ризик-моделі та консервативні прогнози;

проактивний моніторинг позичальників і раннє виявлення ризиків;

диверсифікація портфеля за галузями та продуктами.

Ця комбінація досвіду, прозорості, збалансованого ризикменеджменту і проактивної роботи з клієнтами забезпечує зростання портфеля при збереженні високої якості кредитів.

У банку говорять про підхід, коли фінансове рішення формується не від продукту, а від бізнес-завдання клієнта. Як це працює на практиці і чим відрізняється від традиційної банківської моделі?

- Розуміння клієнта є нашою свідомою стратегією розвитку і партнерства — бути найкращим банком для бізнесу з винятковим рівнем довіри. Адже партнерство — це про довгостроковість відносин, відкритість, чітке розуміння шляхів та перспектив розвитку галузі чи окремого підприємства.

Показовий приклад — співпраця з виробником біоетанолу. Після обмеження імпорту з боку ЄС компанія майже втратила зовнішні ринки та переорієнтувалася на внутрішній, що погіршило фінансові показники. Стандартний підхід у такій ситуації — оцінити звітність за останні 6-12 місяців і відмовити у фінансуванні. Ми діяли інакше. Клієнт представив план повернення на експорт, а ми додатково проаналізували ринок і підтвердили його реалістичність.

У результаті ухвалили рішення з фокусом на майбутнє. У цьому полягає суть галузевої експертизи — вміння побачити за складним періодом перспективний бізнес і ухвалити зважене рішення.

Серед ваших інструментів — фінансування інвестиційних проєктів під майбутній об’єкт, кредитування під відшкодування ПДВ, використання акредитивів та митних гарантій. Які з цих рішень сьогодні найбільш затребувані бізнесом?

- Ми працюємо з різними інструментами фінансування — від інвестиційних кредитів під майбутні проєкти до рішень для управління оборотним капіталом, як-от фінансування ПДВ, акредитиви чи митні гарантії. Для нас важливо не виділяти один продукт як основний, адже кожна галузь, кожен ринок і кожен клієнт має свої бізнес-потреби та свій момент для використання того чи іншого інструменту.

Наша сила як банку у здатності запропонувати повний набір рішень і підтримати клієнта в реалізації будь-якого бізнес-завдання.

Одним із фокусів банку на 2026 рік є допомога бізнесу в масштабуванні — від малого до середнього і від середнього до великого. Які інструменти та підходи банк планує використовувати для цього?

- Перехід клієнтів із сегмента малого бізнесу до середнього або корпоративного — один із найкращих індикаторів розвитку економіки та правильного партнерства між банком і бізнесом. Такі переходи не відбуваються щодня, але вони закономірні, коли компанія має чітку стратегію розвитку, прозору фінансову модель і доступ до фінансових інструментів, які дають змогу масштабувати бізнес.

Підтримка такого зростання — це не лише про фінансування. Ми працюємо комплексно: від інвестиційного кредитування та рішень для оборотного капіталу до торговельного фінансування, гарантій та інструментів для зовнішньоекономічної діяльності. Не менш важливою є й експертиза банку: ми допомагаємо клієнтам структурувати угоди, вихо- дити на зовнішні ринки та управляти ризиками.

Фактично наше завдання — створити для бізнесу фінансову та експертну інфраструктуру, яка допомагає компанії безболісно переходити на новий етап розвитку та реалізовувати більш амбітні проєкти.