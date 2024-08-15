Банковский сектор Украины: кредитование бизнеса растет, ставки вернулись к довоенному уровню

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал свежий квартальный обзор, что свидетельствует о стабильном росте банковского сектора во ІІ квартале 2024 года. Основными драйверами положительных перемен стали увеличение объемов кредитования, приток гривневых средств от населения и бизнеса, а также рост чистых активов банков.

Кроме того, НБУ отмечает улучшение качества кредитного портфеля и успешный переход банков к новой структуре капитала.

Кредитование

ІІ квартал 2024 года ознаменовался дальнейшим ростом объемов чистых гривневых кредитов. Чистый кредитный портфель бизнеса вырос на 20,5% в годовом исчислении, причем наиболее динамичный рост наблюдался в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП). Важным фактором стало снижение кредитных ставок, которые по новым гривневым кредитам для бизнеса уменьшились до 15,2% годовых, вернувшись к уровню конца 2019 года.

Также значительный рост показали розничные кредиты – их объем увеличился на 40,1% в годовом исчислении. Качество кредитного портфеля продолжало улучшаться, что подчеркивает стабильность кредитования в стране.

"Кредитование бизнеса в дальнейшем ускорялось во всех группах банков, наиболее существенно – по кредитам МСП. Чистые гривневые кредиты МСП в годовом измерении выросли более чем на четверть, а их доля в чистом гривневом корпоративном кредитном портфеле – до 60%", — говорится в отчете.

Фондирование

Сообщается, что во втором квартале наблюдался стабильный приток гривневых средств от населения и бизнеса в банки. Объемы гривневых вкладов физических лиц выросли на 19,3% в годовом исчислении, поддерживая тенденцию последних лет.

Благодаря быстрому росту остатков на текущих счетах (на 9% за квартал) доля срочных депозитов в гривне снизилась до 34,6%. Темпы роста объема гривневых средств бизнеса составили 28,6% в годовом исчислении, что превышает аналогичный показатель для населения.

Доля фондирования от клиентов в обязательствах банков выросла до 92,4%, при этом привлечения средств из других источников практически не происходило. Задолженность по кредитам рефинансирования НБУ сохраняется только у четырех банков, а внешний долг банков продолжает сокращаться. Процентные ставки по новым гривневым депозитам для населения, включая средства по требованию, снизились до 10,2% годовых, а для хозяйствующих субъектов – до 8,5% годовых.

Активы

Согласно отчету, чистые активы платежеспособных банков за ІІ квартал выросли на 4,7%. В частности, объем чистых кредитов клиентам увеличился на 6,8%. В то же время банки продолжали сокращать вложения в депозитные сертификаты НБУ, продолжающийся второй квартал подряд.

"Прибыль способствовала увеличению регулятивного капитала, который за квартал вырос на 10,6%. Накопленный запас капитала, текущая доходность и переходные нормы обеспечили гармоничный переход банков к новой структуре капитала и повысили их способность наращивать кредитование", — отметили в НБУ.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года было выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 миллиарда гривен.

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