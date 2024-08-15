Банківський сектор України: кредитування бізнесу зростає, ставки повернулися до довоєнного рівня

Національний банк України (НБУ) опублікував свіжий квартальний огляд, що свідчить про стабільне зростання банківського сектору в ІІ кварталі 2024 року. Основними драйверами позитивних змін стали збільшення обсягів кредитування, приплив гривневих коштів від населення та бізнесу, а також зростання чистих активів банків.

Окрім цього, НБУ відзначає поліпшення якості кредитного портфеля та успішний перехід банків до нової структури капіталу.

Кредитування

ІІ квартал 2024 року ознаменувався подальшим зростанням обсягів чистих гривневих кредитів. Чистий кредитний портфель бізнесу зріс на 20,5% у річному вимірі, причому найбільш динамічне зростання спостерігалося в сегменті малого та середнього підприємництва (МСП). Важливим чинником цього стало зниження кредитних ставок, які за новими гривневими кредитами для бізнесу зменшилися до 15,2% річних, повернувшись до рівня кінця 2019 року.

Також значне зростання показали роздрібні кредити – їхній обсяг збільшився на 40,1% у річному вимірі. Якість кредитного портфеля продовжувала покращуватись, що підкреслює стабільність кредитування в країні.

"Кредитування бізнесу надалі пришвидшувалося в усіх групах банків, найсуттєвіше – за кредитами МСП. Чисті гривневі кредити МСП у річному вимірі зросли більш ніж на чверть, а їхня частка в чистому гривневому корпоративному кредитному портфелі – до 60%", - йдеться у звіті.

Фондування

Повідомляється, що у другому кварталі спостерігався стабільний приплив гривневих коштів від населення та бізнесу до банків. Обсяги гривневих вкладів фізичних осіб зросли на 19,3% у річному вимірі, підтримуючи тенденцію останніх років.

Завдяки швидкому зростанню залишків на поточних рахунках (на 9% за квартал), частка строкових депозитів у гривні знизилася до 34,6%. Темпи зростання обсягу гривневих коштів бізнесу становили 28,6% у річному вимірі, що перевищує аналогічний показник для населення.

Частка фондування від клієнтів у зобов’язаннях банків зросла до 92,4%, при цьому залучення коштів з інших джерел практично не відбувалося. Заборгованість за кредитами рефінансування НБУ зберігається лише у чотирьох банків, а зовнішній борг банків продовжує скорочуватися. Відсоткові ставки за новими гривневими депозитами для населення, включаючи кошти на вимогу, знизилися до 10,2% річних, а для суб’єктів господарювання – до 8,5% річних.

Активи

Згідно зі звітом, чисті активи платоспроможних банків за ІІ квартал зросли на 4,7%. Зокрема, обсяги чистих кредитів клієнтам збільшилися на 6,8%. Водночас банки продовжували скорочувати вкладення в депозитні сертифікати НБУ, що триває другий квартал поспіль.

"Прибуток сприяв збільшенню регулятивного капіталу, який за квартал зріс на 10,6%. Накопичений запас капіталу, поточна прибутковість та перехідні норми забезпечили гармонійний перехід банків до нової структури капіталу та підвищили їх спроможність нарощувати кредитування", - зазначили в НБУ.

Додамо, у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року було видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 мільярда гривень.

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