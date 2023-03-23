Искоренить РФ из банковской системы под ноль. НБУ обязал банки отчитываться о клиентах, связанных со страной-агрессором

Нацбанк сделал очередной шаг к искоренению из украинской банковской системы скрытых ростков страны-агрессора. На прошлой неделе НБУ на своем сайте сообщил о принятии 16 марта постановления №26 , в котором содержится четкий перечень категорий клиентов банков, так или иначе имеющих связь с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Справка: страной-агрессором на данный момент в Украине признана только РФ.

Как отметили представители НБУ, делается это для повышения прозрачности системы. Согласно сообщению, банки обязаны тщательно проверять клиентов по этим признакам, четко все документируя, и сообщать обо всем НБУ, когда такие лица будут идентифицированы, а регулятор обратится в банк с отдельным запросом для получения сведений. Речь идет как о юрлицах (компаниях), так и физлицах.

Коснется даже тех россиян, которые имеют вид на жительство в Украине

На практике этот документ стал постановлением, принятым "задним числом": при установлении отношений с потенциальным клиентом банки и так определяют, имеет ли он отношение к государству-агрессору. Прямого запрета на сотрудничество с такими лицами (конечно, если они не находятся под санкциями) не существует. Но банк несколько раз подумает, прежде чем завязать отношения с таким клиентом.

Проблема в том, что на сегодняшний день в Украине действительно много людей, которые хотя и являются гражданами РФ, но, например, имеют вид на жительство в Украине. Им необходимо иметь банковский счет. Поэтому банки не могут не сотрудничать с такими лицами, но тщательно их проверяют: где они находятся, что они производят (если речь идет о бизнесе), кто их контрагенты, не под санкциями ли они и т.д.

И даже когда банк отказывает таким лицам в деловых отношениях, все равно этот факт банк документирует вместе с причинами. В своем же постановлении НБУ прописал 15 признаков упомянутых лиц, по которым банки должны предоставить ему информацию. Естественно, еще первым пунктом идет речь о наличии гражданства РФ у клиентов либо об их неизменном проживании в РФ.

"Речь прежде всего о формализации. Чтобы какой-то банк потом не сказал, что в Украине не было конкретно определенных критериев в отношении таких лиц, поэтому кто-то там внутри финучреждения решил, что с подобным лицом можно работать без рисков, не отчитываясь перед НБУ", - поясняет в комментарии delo.ua управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

О ком банки вынуждены будут отчитываться НБУ

Кроме упомянутых физлиц с российским гражданством или постоянным проживанием в РФ, в постановлении НБУ упоминаются также и юрлица, созданные и зарегистрированные в соответствии с российским законодательством. Не обошел вниманием регулятор, логично, и компании, участником (акционером) которых является государство-агрессор.

Украинские банки должны отчитываться НБУ и о юрлице, где конечным бенефициарным собственником или акционером остается гражданин РФ или он там постоянно проживает. Правда, в этом случае в документе есть уточнение: постановление не касается граждан РФ, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года.

Также постановление касается некоторых лиц с украинским гражданством, которые к тому же могут постоянно проживать в Украине. К перечню лиц, которые банки должны тщательно проверять, правление отнесло и тех клиентов, которые являются только участниками (акционерами) компаний совместно с гражданином РФ и/или постоянно проживающим (зарегистрированным) лицом в РФ. Впрочем, и в этом случае Нацбанк не подразумевает россиян, получивших статус УБД после 14 апреля 2014 года.

Под пристальный глаз регулятора, среди прочего, попали и компании, имеющие деловые отношения с юрлицом, где долю в уставном капитале более 10% включительно имеет РФ как государство и/или его гражданин или проживающий там. Но с той же оговоркой о наличии статуса УБД и т.д.

Возможные последствия для банков за нарушение требований по мониторингу клиентов

В разговоре с delo.ua управляющий партнер юридической компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец вообще высказал мнение, что этим постановлением Нацбанк хочет перебросить ответственность и лишнюю работу непосредственно на банки. Адвокат обращает внимание, что речь идет именно о выборочном, а не комплексном подходе.

"Я думаю, что этот документ принимался для того, чтобы переложить всю ситуацию с администрированием этого вопроса именно на банки. В НБУ база лиц есть, они сами должны этим заниматься. Регулятор и так получает всю эту информацию, но ему просто лень ею заниматься." Поэтому он и говорит банкам, чтобы они прорабатывали данные и предоставляли их по требованию", – говорит он.

Впрочем, Виктор Мороз придерживается противоположного мнения и считает, что у НБУ на обработку всей этой информации просто "не хватило бы рук".

"Нацбанк действительно теоретически может заниматься этим блоком сам. Но хватит ли ему даже человеческого ресурса, я глубоко сомневаюсь. Банку в общем проще все отследить, потому что транзакции проходят через него. Банки все видят быстрее, поэтому соответственно быстрее и реагируют на нарушения, когда речь идет, скажем, о работе с подсанкционными лицами", – объясняет Виктор Мороз.

Кстати, в постановлении НБУ не сказано, какие для банков предусмотрены санкции за нарушение документа. Однако, скорее всего, речь пойдет просто о штрафах или предупреждениях.

"Конечно, что в банки никто не будет вводить временную администрацию. Прежде всего, речь идет о штрафах за несвоевременную подачу или вообще неподачу информации или ненадлежащее ведение финансового мониторинга. Думаю, это будут исключительно штрафы на уполномоченных лиц финучреждения. Возможны и предупреждения. Это уже по усмотрению самого." регулятора", – предполагает Кравец.