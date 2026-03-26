Как Креди Агриколь становится для клиентов единственной точкой входа в мир финансов и привилегий

Украинский бизнес и состоятельные клиенты все активнее выходят на международные рынки, расширяют географию жизни и инвестиций и ожидают от банков новых уровней сервиса и финансовых решений. Елизавета Тимошенко, директорка департамента развития премиум-банкинга Креди Агриколь Банка, рассказала Delo.ua, как банк сопровождает клиентов в процессе международной экспансии и масштабирования бизнеса за рубежом, почему украинские диджитал-решения часто опережают европейские и какую роль в премиальном сегменте играют персональный менеджер и сила глобального банковского бренда.

Для рядового украинца премиум-банкинг часто ассоциируется с продуктом для избранных. Сегодня это действительно так? Кому он доступен и каков портрет вашего клиента сейчас?

– Этот стереотип постепенно меняется, особенно в Украине. Наш клиент в любой сфере очень требователен — и к сервису тоже. Если сравнивать классический private banking в Западной Европе и премиум-банкинг в Украине, это разные модели.

В Европе сегмент private banking традиционно остается более закрытым и ориентированным на клиентов с высоким уровнем капитала. В Украине же клиент премиум-сегмента молодеет и часто не отвечает формальным критериям европейских банков для входа в private banking, но при этом ожидает сервиса аналогичного уровня или даже более высокого.

Украинский клиент хочет высокого качества обслуживания, финансовой гигиены, персонального подхода и скорейшего решения запросов. Именно сервис является ключевым отличием. В этом смысле украинский премиум-банкинг часто более клиентоориентирован, чем классические европейские модели.

Вы отметили, что клиент становится моложе. Какая разница в возрасте по сравнению с Европой?

– В Украине мы видим активное развитие новых секторов, в том числе IT. Владельцы компаний и топ-менеджеры достигают финансового уровня премиум-сегмента уже к 40 годам.

В Европе клиенты private banking чаще входят в этот сегмент в возрасте 50+. Конечно, есть исключения, но в целом возрастная разница ощутима. В Украине этот сегмент значительно моложе и динамичнее.

Какие основные преимущества получает клиент премиум-банкинга?

– Прежде всего – индивидуальный подход к его потребностям. Персональный менеджер становится необходимостью, когда речь идет о сложных финансовых вопросах — управлении портфелем, инвестиционных решениях, валютной диверсификации. Поэтому с нами клиент получает профессиональные консультации относительно тарифов и инвестиционных продуктов, возможность структурировать средства в разных валютах и на разных типах счетов (срочные, до запроса), доступ к ОВГЗ и так далее.

В Credit Agricole мы предлагаем клиентам сочетание международного опыта и стабильности одной из десяти крупнейших банковских групп мира. Наш флагманский продукт карточный пакет Sommelier предоставляет доступ к повышенному кредитному лимиту в размере 500 000 грн, возможность снимать наличные деньги за рубежом без комиссии, страховые сервисы: "Зеленая карта", страхование семьи, а также эксклюзивный набор услуг, делающих жизнь и путешествия комфортными. Здесь и доступ к лаунж-залам в сотнях аэропортов мира, сервис Fast Track, скидки в ресторанах и гостиницах, программы аренды автомобилей с бонусами и другие партнерские предложения. Кроме того, для владельцев пакетов Sommelier мы проводим закрытые винные дегустации и бизнес-события с внешними экспертами. Задача банка – создать для клиента единую точку входа, чтобы ему не нужно было искать дополнительных поставщиков услуг.

Мы уделяем особое внимание долгосрочным отношениям. Около 35% клиентов с нами более пяти лет. Мы отмечаем такие памятные даты персональными благодарностями и подарками от банка. А еще нашим клиентам важно, чтобы вся семья обслуживалась у одного менеджера – это экономия времени и упрощение процессов. Такой подход способствует укреплению доверия.

Как результат — в 2025 году произошел значительный рост премиум-сегмента.

Вы являетесь частью большой международной группы. Как это помогает в премиум-сегменте?

– Международная группа предоставляет клиенту бренд, историю, репутацию и высокие стандарты соответствия требованиям. Для многих клиентов это важно — они выбирают не только продукт, но и институт.

Я часто говорю: рекомендация от Crédit Agricole – это своеобразный "знак качества". Если клиент хочет открыть счет в зарубежном банке, он не всегда может обратиться напрямую. Процесс сложен: назначение встреч, требования к документам.

В некоторых случаях, когда у нас есть долгосрочные доверительные отношения с клиентом, мы можем предоставить рекомендательное письмо и выступить гарантом репутации клиента. Для иностранных банков это важно, поскольку стандарты группы одинаковы во Франции, Италии, Монако или Украине.

Относительно ставок мы никогда не были лидерами по максимальным депозитным ставкам. Это не наша стратегия. В то же время мы предлагаем конкурентные кредитные условия и стабильность. Наши клиенты это понимают: они финансово осведомлены и оценивают не только процент, но и риск, надежность и сервис.

Какие услуги приоритетны для клиентов премиум-сегмента? Есть ли разница между украинскими и зарубежными клиентами?

– Общая потребность одна – зарабатывать на собственном капитале. В Украине возможности инвестирования ограничены из-за слабо развитого фондового рынка. Поэтому нам сложнее конкурировать с иностранными банками, которые имеют широкий спектр инвестиционных инструментов.

В структуре международной Группы есть отдельный подсегмент, специализирующийся на обслуживании клиентов высочайшего уровня – Banque Privée. Мы активно сотрудничаем и обмениваемся экспертизой с иностранными коллегами во Франции, Швейцарии, Польше.

Под "зонтиком" группы работает компания Amundi - один из крупнейших европейских управляющих активами. Через нее клиентам доступны инвестиционные фонды. Если клиент открывает счет в Швейцарии, это уже классический private banking с максимально широкими инвестиционными возможностями.

После начала полномасштабной войны многие украинцы и бизнес выехали за границу. Это повлияло на ваш бизнес?

– Война подсветила много моментов. Мы доказали, что не являемся просто банком, который проводит операции, а являемся настоящим партнером для клиента.

Если клиент перевозит бизнес за границу, мы вместе с корпоративным направлением организуем совместные встречи с коллегами Crédit Agricole в других странах – Польше, Франции, США.

Среди наших премиум-клиентов много владельцев бизнеса. Мы наблюдаем, как они развивают компании, проводят M&A-соглашения, строят заводы с нуля – как в Украине, так и за рубежом. Параллельно мы сопровождаем их семьи, также находящиеся за пределами страны.

Насколько цифровизированы ваши услуги для премиум-клиентов? И как вы обеспечиваете сохранность цифровых товаров?

–Наш банк постоянно развивает системы защиты данных и внедряет инновационные решения. Мне приятно отметить, что система управления информационной безопасностью банковских сервисов успешно прошла аудит и получила сертификат соответствия международному стандарту ISO.

Что касается цифровизации, то в Украине без этого невозможно конкурировать. У нас доступный онлайн-онбординг без посещения отделения (при наличии "Дії"), мобильные сервисы, дистанционное управление счетами. Мы постоянно обмениваемся опытом с подразделениями группы в других странах: внедряем их решения и одновременно имеем интересующие их практики.

Многие переехавшие в Европу клиенты были удивлены уровнем цифровизации в Украине – наш банковский сервис часто современнее, чем за рубежом.

Закрывали ли клиенты счета после переезда за границу?

– Лишь редкие случаи. Даже живущие за рубежом с 2022 года обычно оставляют счета открытыми. Часто сохраняются бизнес-интересы в Украине. Кроме того, не все европейские банки предоставляют такой набор сервисов – например, доступ к lounge-зонам в аэропортах в пределах карточного пакета.

Почему клиенты выбирают именно вас? Какой фидбек вы получаете?

– На первом месте – персональный менеджер. Клиенты часто говорят: "Я здесь через Анну/Викторию и тому подобное". Профессионализм менеджера – ключевой фактор доверия. Второй маркер – рекомендации. Если клиент рекомендует банк партнеру, это показатель высокого уровня удовлетворенности.

В то же время работает синергия: профессионализм менеджера, репутация банка с более чем столетней историей, устоявшиеся процессы. Без сильного бренда даже самый лучший менеджер не сможет удержать клиента.

Какая ситуация с персоналом? Сложно ли находить премиум-менеджеров?

– Рынок труда остается сложным и таким, вероятно, будет еще несколько лет. Значительная часть людей уехала из страны. Мы почувствовали это и в премиум-сегменте, в то же время текучесть кадров в премиум-сегменте самая низкая среди других сегментов.

У банка сильная корпоративная культура: минимум иерархии, открытость, уважение. Сотрудник любого уровня может встретиться с CEO. Такой уровень доверия удерживает людей.

Что касается перехода клиентов за менеджером – не всегда это работает. Клиенты учитывают бренд и репутацию банка. Наша задача – в случае смены менеджера обеспечить такого же уровня профессионализм и подход.

Чего ждать премиум-клиентам в ближайшее время?

– Мы планируем расширять сервисную составляющую. Банковские продукты как таковые уже сложно кардинально изменить, поэтому фокус – на партнерствах и дополнительных сервисах, чтобы банк оставался единственной точкой входа.

Важное направление – нетворкинг. Мы проводим встречи Premium Club: макроэкономические обзоры, панельные дискуссии с известными спикерами, представителями государства, политологами. Обсуждаем инвестиции, влияние AI на принятие финансовых решений, актуальные экономические вызовы.

Executive Gala Dinner от Premium Banking Crédit Agricole и Diia.City Union

Для клиентов карточного пакета Sommelier организовываем более неформальные события. Раньше это были дегустации французских вин как часть французской идентичности банка. С начала войны мы изменили подход и поддерживаем украинских производителей – приглашаем украинских виноделов, предпринимателей, в частности, Сергея Стаховского.

Мы поддерживаем малый, средний и корпоративный бизнес и экономику в рамках стратегии Aim to Invest in Recovery. И это не просто стратегия на бумаге – сотрудники ощущают свою причастность к восстановлению страны на всех уровнях работы.