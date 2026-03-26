Як Креді Агріколь стає для клієнтів єдиною точкою входу у світ фінансів та привілей

Український бізнес та заможні клієнти дедалі активніше виходять на міжнародні ринки, розширюють географію життя та інвестицій і очікують від банків нових рівнів сервісу та фінансових рішень. Єлизавета Тимошенко, директорка департаменту розвитку преміум-банкінгу Креді Агріколь Банку, розповіла Delo.ua, як банк супроводжує клієнтів у процесі міжнародної експансії та масштабування бізнесу за кордоном, чому українські діджитал-рішення часто випереджають європейські та яку роль у преміальному сегменті відіграють персональний менеджер і сила глобального банківського бренду.

Для пересічного українця преміум-банкінг часто асоціюється з продуктом “для обраних”. Сьогодні це справді так? Кому він доступний і який портрет вашого клієнта зараз?

– Цей стереотип поступово змінюється, особливо в Україні. Наш клієнт у будь-якій сфері дуже вимогливий — і до сервісу також. Якщо порівнювати класичний private banking у Західній Європі та преміум-банкінг в Україні, це різні моделі.

У Європі сегмент private banking традиційно залишається більш закритим і орієнтованим на клієнтів із дуже високим рівнем капіталу. В Україні ж клієнт преміум-сегменту молодшає і часто не відповідає формальним критеріям європейських банків для входу в private banking, але при цьому очікує сервісу аналогічного рівня — або навіть вищого.

Український клієнт хоче високої якості обслуговування, фінансової гігієни, персонального підходу та швидкого вирішення запитів. Саме сервіс є ключовою відмінністю. У цьому сенсі український преміум-банкінг часто більш клієнтоорієнтований, ніж класичні європейські моделі.

Ви зазначили, що клієнт стає молодшим. Яка різниця у віці порівняно з Європою?

– В Україні ми бачимо активний розвиток нових секторів, зокрема IT. Власники компаній і топменеджери досягають фінансового рівня преміум-сегменту вже до 40 років.

У Європі ж клієнти private banking частіше входять у цей сегмент у віці 50+. Звісно, є винятки, але загалом вікова різниця відчутна. В Україні цей сегмент значно молодший і більш динамічний.

Які основні переваги отримує клієнт преміум-банкінгу?

– Перш за все — індивідуальний підхід до його потреб. Персональний менеджер стає необхідністю, коли йдеться про складні фінансові питання — управління портфелем, інвестиційні рішення, валютну диверсифікацію. Отож з нами клієнт отримує професійні консультації, щодо тарифів та інвестиційних продуктів, можливість структурувати кошти у різних валютах і на різних типах рахунків (строкові, до запитання), доступ до ОВДП тощо.

У Credit Agricole ми пропонуємо клієнтам поєднання міжнародного досвіду й стабільності однієї з десяти найбільших банківських груп світу. Наш флагманський продукт картковий пакет Sommelier надає доступ до підвищеного кредитного ліміту в розмірі 500 000 грн, можливість знімати готівку за кордоном без комісії, страхові сервіси: “Зелена карта”, страхування родини, а також ексклюзивний набір послуг, які роблять життя та подорожі комфортними. Тут і доступ до лаунж-залів у сотнях аеропортів світу, сервіс Fast Track, знижки у ресторанах та готелях, програми оренди авто з бонусами та інші партнерські пропозиції. Окрім цього, для власників пакетів Sommelier ми проводимо закриті винні дегустації та бізнес-події з зовнішніми експертами. Завдання банку – створити для клієнта єдину точку входу, щоб йому не потрібно було шукати додаткових постачальників послуг.

Ми приділяємо особливу увагу довгостроковим відносинам. Близько 35% клієнтів з нами понад п’ять років. Ми відзначаємо такі пам’ятні дати персональними подяками та подарунками від банку. А ще нашим клієнтам важливо, щоб вся родина обслуговувалася у одного менеджера — це економія часу і спрощення процесів. Такий підхід сприяє зміцненню довіри.

Як результат — у 2025 році відбулося значне зростання преміум сегменту.

Ви є частиною великої міжнародної групи. Як це допомагає у преміум-сегменті?

– Міжнародна група дає клієнту бренд, історію, репутацію і високі стандарти відповідності вимогам. Для багатьох клієнтів це важливо — вони обирають не лише продукт, а й інституцію.

Я часто кажу: рекомендація від Crédit Agricole — це своєрідний “знак якості”. Якщо клієнт хоче відкрити рахунок у закордонному банку, він не завжди може просто звернутися напряму. Процес складний: призначення зустрічей, вимоги до документів.

В деяких випадках, коли ми маємо довгострокові довірливі відносини з клієнтом, ми можемо надати рекомендаційний лист і виступити гарантом репутації клієнта. Для закордонних банків це важливо, оскільки стандарти групи однакові у Франції, Італії, Монако чи Україні.

Щодо ставок — ми ніколи не були лідерами за максимальними депозитними ставками. Це не наша стратегія. Натомість ми пропонуємо конкурентні кредитні умови і стабільність. Наші клієнти це розуміють — вони фінансово обізнані і оцінюють не лише відсоток, а й ризик, надійність та сервіс.

Які послуги є пріоритетними для клієнтів преміум-сегменту? Чи є різниця між українськими та закордонними клієнтами?

– Спільна потреба одна – заробляти на власному капіталі. В Україні можливості інвестування обмежені через слабко розвинений фондовий ринок. Через це нам складніше конкурувати з іноземними банками, які мають широкий спектр інвестиційних інструментів.

У структурі міжнародної Групи є окремий підсегмент, який спеціалізується на обслуговуванні клієнтів найвищого рівня - Banque Privée. Ми активно співпрацюємо та обмінюємося експертизою з іноземними колегами у Франції, Швейцарії, Польщі.

Під “парасолькою” групи працює компанія Amundi – один із найбільших європейських керуючих активами. Через неї клієнтам доступні інвестиційні фонди. Якщо клієнт відкриває рахунок у Швейцарії — це вже класичний private banking з максимально широкими інвестиційними можливостями.

Після початку повномасштабної війни багато українців і бізнесів виїхали за кордон. Це вплинуло на ваш бізнес?

– Війна підсвітила багато моментів. Ми довели, що є не просто банком, який проводить операції, а справжнім партнером для клієнта.

Якщо клієнт перевозить бізнес за кордон, ми разом із корпоративним напрямком організовуємо спільні зустрічі з колегами Crédit Agricole в інших країнах – у Польщі, Франції, США.

Серед наших преміум-клієнтів багато власників бізнесу. Ми спостерігаємо, як вони розвивають компанії, проводять M&A-угоди, будують заводи з нуля – як в Україні, так і за кордоном. Паралельно ми супроводжуємо їхні родини, які також перебувають за межами країни.

Наскільки цифровізовані ваші послуги для преміум-клієнтів? І як ви забезпечуєте безпеку цифрових продуктів?

–Наш банк постійно розвиває системи захисту даних та впроваджує інноваційні рішення. Мені приємно зазначити, що система управління інформаційною безпекою банківських сервісів успішно пройшла аудит та отримала сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO.

Щодо цифровізації – в Україні без цього неможливо конкурувати. У нас доступний онлайн-онбординг без відвідування відділення (за наявності “Дії”), мобільні сервіси, дистанційне управління рахунками. Ми постійно обмінюємося досвідом із підрозділами групи в інших країнах: впроваджуємо їхні рішення і водночас маємо практики, які цікаві їм.

Багато клієнтів, які переїхали до Європи, були здивовані рівнем цифровізації в Україні – наш банківський сервіс часто сучасніший, ніж за кордоном.

Чи закривали клієнти рахунки після переїзду за кордон?

– Лише поодинокі випадки. Навіть ті, хто живе за кордоном із 2022 року, зазвичай залишають рахунки відкритими. Часто зберігаються бізнес-інтереси в Україні. Крім того, не всі європейські банки надають такий набір сервісів – наприклад, доступ до lounge-зон в аеропортах у межах карткового пакету.

Чому клієнти обирають саме вас? Який фідбек ви отримуєте?

– На першому місці – персональний менеджер. Клієнти часто кажуть: “Я тут через Анну / Вікторію тощо”. Професіоналізм менеджера – ключовий фактор довіри. Другий маркер – рекомендації. Якщо клієнт рекомендує банк партнеру, це показник високого рівня задоволеності.

Водночас працює синергія: професіоналізм менеджера, репутація банку з більш ніж столітньою історією, сталі процеси. Без сильного бренду навіть найкращий менеджер не зможе втримати клієнта.

Яка ситуація з персоналом? Чи складно знаходити преміум-менеджерів?

– Ринок праці залишається складним і таким, імовірно, буде ще кілька років. Значна частина людей виїхала з країни. Ми відчули це й у преміум-сегменті, водночас плинність кадрів у преміум-сегменті найнижча серед інших сегментів.

У банку сильна корпоративна культура: мінімум ієрархії, відкритість, повага. Співробітник будь-якого рівня може зустрітися із CEO. Такий рівень довіри утримує людей.

Щодо переходу клієнтів за менеджером – не завжди це працює. Клієнти зважають на бренд і репутацію банку. Наше завдання – у разі зміни менеджера забезпечити такого ж рівня професіоналізм і підхід.

Чого очікувати преміум-клієнтам найближчим часом?

– Ми плануємо розширювати сервісну складову. Банківські продукти як такі вже складно кардинально змінити, тому фокус – на партнерствах і додаткових сервісах, щоб банк залишався єдиною точкою входу.

Важливий напрям – нетворкінг. Ми проводимо зустрічі Premium Club: макроекономічні огляди, панельні дискусії з відомими спікерами, представниками держави, політологами. Обговорюємо інвестиції, вплив AI на прийняття фінансових рішень, актуальні економічні виклики.

Executive Gala Dinner від Premium Banking Crédit Agricole та Diia.City Union

Для клієнтів карткового пакету Sommelier організовуємо більш неформальні події. Раніше це були дегустації французьких вин як частина французької ідентичності банку. З початку війни ми змінили підхід і підтримуємо українських виробників – запрошуємо українських виноробів, підприємців, зокрема Сергія Стаховського.

Ми підтримуємо малий, середній та корпоративний бізнес та економіку у межах стратегії Aim to Invest in Recovery. І це не просто стратегія на папері – співробітники відчувають свою причетність до відбудови країни на всіх рівнях роботи.