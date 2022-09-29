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Конец дешевого рефинанса. Почему банки спешат вернуть кредиты, которые они брали у НБУ
Произошедшее еще в начале лета повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25% для украинских банков стало определенным шоком, поскольку для них стремительно возросла стоимость средств, которые в виде рефинансирования предоставляет НБУ. С начала лета ставка по кредитам рефинансирования выросла с 11% до 27% годовых (если рефинанс брался до 3 июня, ставка – 25%), а для депозитных сертификатов – с 9% до 23% годовых.
Учитывая удорожание этих займов, банки массово начали как можно быстрее гасить свои долги перед НБУ. Несколько крупных финансовых учреждений вообще свели свои обязательства перед регулятором к нулю. Впрочем, были и такие, что наоборот нарастили объем задолженности перед НБУ.
Для сравнения, если к началу 2022 года все украинские банки в целом одолжили у НБУ 95,6 млрд грн, то уже на 1 августа объем рефинансирования сократился до 84,7 млрд грн, а 1 сентября этот показатель составил 70,6 млрд грн. Банки сокращали обязательства разными темпами ввиду имеющихся для этого ресурсов, а наращивали – из-за невозможности привлечь средства иначе.
Важную роль в этом процессе сыграло наличие у учреждений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), через которые банки занимают деньги государству под проценты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как изменился объем ОВГЗ у банков
В начале 2022 года основными покупателями ОВГЗ были именно банки, их портфель составлял в общей структуре держателей государственных бумаг 51,6% .
В денежном эквиваленте эти 51,6% составили более 547 млрд грн в эквиваленте (около 66 млрд грн – в ОВГЗ, номинированных в долларах, и 22,3 млрд грн – в ОВГЗ, номинированных в евро). Если проанализировать структуру портфеля облигаций на 28 сентября, можно увидеть, что ситуация кардинально изменилась: на сегодняшний день основным покупателем облигаций стал сам НБУ.
На 28 сентября доля банков в портфеле ОВГЗ снизилась до 38,8% ( 500 млрд грн ), а Национального банка выросла до 48% (620 млрд грн ). Другими словами, банки за девять месяцев сократили свой портфель на 47 млрд. грн. Ставки по гривневым облигациям (в зависимости от срока погашения) составляют 12-16%, а номинированных в иностранной валюте – ориентировочно 2,5% (для НБУ ставки другие и привязаны к ставке учетной).
Задолго до начала войны банкам было выгодно под залог ОВГЗ брать рефинансирование НБУ для покупки новых облигаций. Различие в ставках давало финучреждениям возможность заработать, но с повышением учетной ставки ситуация кардинально изменилась.
Почему банки не хотят кредитовать государство
Банки потеряли интерес к облигациям по нескольким причинам. Во-первых, их не устраивает ставка. Говоря проще, вложив свободные деньги в депозитные сертификаты НБУ, можно получить 23% годовых, хотя это не перекрывает прогнозируемой регулятором инфляции в 30%. Минфин же предлагает ставки ощутимо ниже, уменьшая тем самым привлекательность облигаций среди банков.
Вторая причина – то же дорогостоящее рефинансирование, благодаря которому банки накапливали ОВГЗ, финансируя госбюджет.
В комментарии Delo.ua председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек отмечает, что повышение ставки рефинансирования до 25% в начале июня, а также изменение формулы расчета стоимости рефинансирования стали неожиданностью для многих банков. Особенно учитывая тот факт, что многие привлекли в начале войны дополнительный рефинанс от НБУ, опасаясь оттока вкладов.
Это и привело к тому, что средневзвешенная стоимость ресурсов для банков мгновенно возросла. Самое сильное – у тех, кто сформировал самые большие портфели рефинансирования.
"Я не могу назвать это общей практикой на рынке, но часть привлеченных средств банки размещали, в частности, в ОВГЗ, ставки по которым остались на прежнем уровне. Это автоматически привело как минимум к резкому сокращению процентных доходов. А для некоторых банков даже угрожало убытками", – говорит он.
Во всяком случае, куда бы банки ни вкладывали полученное от НБУ рефинансирование, из-за резкого повышения учетной ставки средневзвешенная стоимость ресурсов выросла, а вот доходность инвестиций осталась неизменной.
"Это заставило банкиров принимать меры по скорейшему сокращению доли рефинанса в структуре пассивов. Те, кто имел достаточно свободных ресурсов и не очень большой объем рефинанса, смогли оперативно полностью погасить кредиты рефинансирования. Другие начали повышать ставки по вкладам, чтобы собрать ресурс с рынка и постепенно размыть долю рефинансирования", – добавляет Свитек. Этим и разъясняется тот факт, что портфель ОВГЗ банковского сектора равномерно сокращается.
Как банки возвращают рефинанс НБУ
На 1 сентября с Нацбанком окончательно рассчитались 13 банков. Показательные цифры: на начало года государственный Ощадбанк имел перед НБУ долг в 7,25 млрд грн, а на 1 сентября – 0. Райффайзен Банк 1 января имел долг в 400 млн грн, а на 1 сентября – 0.
А вот государственный ПриватБанк рефинансом не интересовался. Как пояснил в комментарии нашей редакции пресс-секретарь учреждения Олег Серга, банк не нуждался в этом ввиду неплохого заработка на депозитных сертификатах.
Впрочем, далеко не все системно важные банки рассчитались с НБУ по ссудам рефинансирования. В частности, Альфа-Банк сократил рефинанс с 8,6 млрд грн 1 января до 7,8 млрд грн на 1 сентября, в ПУМБ показатель практически не изменился (5,68 млрд грн), Укрэксимбанк как самый крупный заемщик тоже рефинанс не вернул (21,36 млрд). В то же время Кредобанк до сентября полностью погасил задолженность перед НБУ, хотя по состоянию на 1 января его портфель рефинансирования составил 3 млрд грн.
"Вместо кредитования экономики банки вкладывались в ОВГЗ на многие годы. Им выгоднее было брать депозиты и рефинансирование, размещать средства в ОВГЗ, получив на этом свои законные несколько процентов. Это продолжалось столько лет, пока НБУ своим повышением ставки не положил этому конец", – объясняет финансовый аналитик Андрей Олейник.
Впрочем, подчеркивает эксперт, фундаментальная причина такого поведения банков всем известна. Война, стремительно сократившая объем средств на депозитах среди населения и почти полностью остановившая кредитование предприятий (доля кредитов бизнеса среди всех кредитов, выдаваемых банками, составляет около 74%).
Банковское дело – тот же бизнес. Поэтому финучреждения, логично, максимально сокращают свои расходы, учитывая новые экономические реалии.