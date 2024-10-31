Raiffeisen Bank не готов уйти из РФ без какой-либо компенсации

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) не готов уйти из России без какой-либо компенсации. Конкретного плана выхода из российского рынка у банка пока нет.

Об этом заявил глава RBI Йохан Штробль, пишет Reuters.

"Мы еще не на той стадии, когда мы можем снять средства без какой-либо компенсации", — сказал Штробль, имея в виду обещание австрийского банка отделить свой российский бизнес, обеспечивающий платежный канал для сотен компаний в РФ.

Как сообщает издание Frank Media, RBI продолжает прибегать к мерам по сокращению бизнеса в России и будет придерживаться этой стратегии в дальнейшем. Однако, по словам Штробля, конкретного плана выхода из страны у банка пока нет.

"Мы можем изучить возможности частичного или полного выхода из бизнеса, а пока мы этого не сделаем, ускоренное сокращение бизнеса – наш основной сценарий", – подчеркнул Штробель.

Raiffeisen Bank выходит из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

В сентябре 2024 Raiffeisen Bank объявил о подписании соглашения с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о продаже своей белорусской дочерней компании Приорбанк.



Соглашение подлежит утверждению регуляторными органами, и его завершение ожидается в четвертом квартале 2024 года. После этого RBI полностью выйдет из белорусского рынка, являющегося частью более широкой стратегии банка по снижению рисков и операционной сложности в регионе Восточной Европы.

Также сообщалось, что арбитражный суд Калининградской области заблокировал акции российского Raiffeisenbank по иску Rasperia Trading Limited, что затруднило выход австрийской группы Raiffeisen Bank International из России.