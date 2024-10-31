Raiffeisen Bank не готовий піти з РФ без будь-якої компенсації

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) не готовий піти з Росії без будь-якої компенсації. Конкретного плану виходу з російського ринку у банку поки що немає.

Про це заявив глава RBI Йохан Штробль, пише Reuters.

"Ми ще не на тій стадії, коли ми можемо зняти кошти без будь-якої компенсації", — сказав Штробль, маючи на увазі обіцянку австрійського банку відокремити свій російський бізнес, що забезпечує платіжний канал для сотень компаній в РФ.

Як повідомляє видання Frank Media, RBI продовжує вдаватися до заходів щодо скорочення бізнесу в Росії і дотримуватиметься цієї стратегії надалі. Однак, за словами Штробля, конкретного плану виходу з країни банк поки що не має.

"Ми можемо вивчити можливості часткового або повного виходу з бізнесу, а поки ми цього не зробимо, прискорене скорочення бізнесу – наш основний сценарій", – підкреслив Штробель.

Raiffeisen Bank виходить із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

У вересні 2024 року Raiffeisen Bank оголосив про підписання угоди з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів щодо продажу своєї білоруської дочірньої компанії Пріорбанк.



Угода підлягає затвердженню регуляторними органами, і її завершення очікується в четвертому кварталі 2024 року. Після цього RBI повністю вийде з білоруського ринку, що є частиною ширшої стратегії банку зі зниження ризиків та операційної складності в регіоні Східної Європи.

Також повідомлялося, що арбітражний суд Калінінградської області РФ заблокував акції російського Raiffeisenbank за позовом Rasperia Trading Limited, що ускладнило вихід австрійської групи Raiffeisen Bank International з Росії.