Революционных кадровых перестановок в НБУ ожидать не стоит, - Пышный

Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что революционных кадровых перестановок в регуляторе ожидать не стоит. Об этом он сказал на брифинге 7 октября, отвечая на вопросы delo.ua.

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Похоже, что новый руководитель регулятора, если опираться на его же слова, будет практиковать более гибкий стиль работы с коллегами, чем это было свойственно Кириллу Шевченко, известному своим авторитарным подходом к команде регулятора. Пышный же делает акцент на коллегиальности у НБУ при принятии решений.

"Начав свою работу с командой Национального банка, я смог напрямую, углубившись в суть вопросов, которые нам пришлось в течение монетарной недели обсуждать, оценить профессиональный уровень команды. Могу с уверенностью сказать, что здесь на сегодняшний день сформирована одна из самых мощных аналитических команд", – сказал он.

База знаний, которыми сегодня оперирует персонал Нацбанка, по словам главы НБУ, позволяет принимать хоть и непростые, но аргументированные решения.

"Так что не стоит ожидать каких-либо серьезных революционных изменений (в кадровой политике регулятора, – ред.). Я намерен устойчиво в дальнейшем только развивать и уровень экспертизы, и уровень аналитики, внимательно оценивать профессиональный уровень персонала, который я буду стараться максимально раскрыть во время нашей с им совместной работы", – заявил новый глава НБУ.

Коллегиальность принятия решений в Национальном банке Андрей Пышный назвал одним из достижений. А внутренняя дискуссия – предпосылка принятия правильных решений.

"Я готов привносить определенные улучшения. Вполне возможно, что они будут сопровождаться и новыми назначениями и изменениями в организационной структуре. Все это будет подчинено одной цели – сплоченная ответственная команда, эффективность каждого шага и каждое решение", – говорит руководитель регулятора.

Он подчеркнул, что уровень ответственности команды НБУ сегодня слишком высок, чтобы принимать необдуманные решения и генерировать ошибки.

"Поэтому я буду по максимуму использовать то, что есть. А там, где чего-то не будет хватать, безусловно, буду искать тех людей, которые смогут качественно выполнить необходимые функции", - подытожил Андрей Пышный.