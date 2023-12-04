Укрэксимбанк и Вернись живым собирают 18 млн грн для Морской пехоты

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Укрэксимбанк совместно с Фондом компетентной помощи армии «Вернись живым» запустили проект «Целеуказание».

Его цель – собрать 18 000 000 гривен на обеспечение бригад Морской пехоты ВСУ 25 комплектами тепловизионной аэроразведки.

Каждый из 25 комплектов оборудования состоит из трех дронов DJI Mavic 3 thermal, антенны для усиления сигнала, 15 аккумуляторов и 15 флешек, зарядной станции, планшета, карты памяти к нему и итога.

Антенны для усиления сигнала не только помогают противодействовать средствам РЭБ. Они создают возможность выноса, то есть аэроразведчики могут работать по укрытию и в тепле – управлять дроном мерзлыми руками очень сложно.

Аккумуляторы, флешки и зарядные станции необходимы для организации круглосуточной работы. Планшет, карты памяти и результаты — для карт и управления дронов, осуществления стримов и т.д.

Дроны с тепловизионными камерами будут искать враждебные цели, проводить разведку и, при необходимости, будут указывать морпехам безопасные пути для эвакуации наших раненых, подвоза пищи, воды, медикаментов или боеприпасов.

«Каждый день наши защитники рискуют своими жизнями, защищая страну и ее независимость. Должны помнить о преданности военнослужащих и заботиться о них как о самом ценном ресурсе нации. Поддержка армии – наша основная задача и патриотический долг каждого гражданина. Война четко показала роль госбанков в обеспечении финансовой стабильности в сверхсложных условиях. Безоговорочная государственная позиция и роль финансового плеча. Такова сейчас наша работа. Однако мы не останавливаемся на этом. В дальнейшем государственный Укрэксимбанк привлечет клиентов, чтобы обеспечить бригады Морской пехоты ВСУ дронами с тепловизионными камерами. Вместе мы победим!», - отметил Председатель Правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков.

«Такие унифицированные комплексы оборудования дают подразделениям более широкие возможности по взаимозаменяемости, — говорит руководитель инструкторского направления БПЛА БФ «Вернись живым» на позывной «Глеб». — Актуальность дронов с тепловизионной камерой в зимний период растет. Темное время суток длится дольше, а контраст между теплыми и холодными объектами выше, что делает такие коптеры невероятно эффективными».

Присоединиться к проекту Целеуказания можно благотворительным взносом на счет инициативы .