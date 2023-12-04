Укрексімбанк та Повернись живим збирають 18 млн грн для Морської піхоти

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Укрексімбанк спільно з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» запустили проєкт «Цілевказання».

Його мета — зібрати 18 000 000 гривень на забезпечення бригад Морської піхоти ЗСУ 25 комплектами тепловізійної аеророзвідки.

Кожен із 25 комплектів обладнання складається з трьох дронів DJI Mavic 3 thermal, антени для підсилення сигналу, 15 акумуляторів та 15 флешок, зарядної станції, планшета, картки пам’яті до нього та підсумка.

Антени для підсилення сигналу не тільки допомагають протидіяти засобам РЕБ. Вони створюють можливість виносу, тобто аеророзвідники можуть працювати з укриття і в теплі — керувати дроном мерзлими руками дуже складно.

Акумулятори, флешки та зарядна станція необхідні для організації цілодобової роботи. Планшет, картки пам'яті та підсумок — для карт та керування дроном, здійснення стрімів тощо.

Дрони з тепловізійними камерами шукатимуть ворожі цілі, проводитимуть розвідку і, за потреби, будуть вказувати морпіхам безпечні шляхи для евакуації наших поранених, підвозу їжі, води, медикаментів чи боєприпасів.

«Щодня наші захисники ризикують своїми життями, захищаючи країну та її незалежність. Маємо пам’ятати про відданість військовослужбовців і дбати про них як про найцінніший ресурс нації. Підтримка армії — наше основне завдання і патріотичний обов’язок кожного громадянина. Війна чітко показала роль держбанків у забезпеченні фінансової стабільності за надскладних умов. Беззастережна державницька позиція і роль фінансового плеча. Такою є зараз наша робота. Проте ми не зупиняємося на цьому. Надалі державний Укрексімбанк залучатиме клієнтів, аби забезпечити бригади Морської піхоти ЗСУ дронами з тепловізійними камерами. Разом ми переможемо!», — зазначив Голова Правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.

«Такі уніфіковані комплекси обладнання дають підрозділам ширші можливості через взаємозамінність, — говорить керівник інструкторського напрямку БПЛА БФ «Повернись живим» на позивний «Гліб». — Актуальність дронів із тепловізійною камерою в зимовий період зростає. Темна пора доби триває довше, а контраст між теплими і холодними об'єктами вищий, що робить такі коптери неймовірно ефективними».

Долучитися до проєкту «Цілевказання» можна благодійним внеском на рахунок ініціативи.