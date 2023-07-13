Верховный суд поддержал отмену ликвидации компании с миллиардными долгами ПриватБанку

Верховный суд 11 июля поддержал позицию ПриватБанка об отмене преждевременного признания банкротом компании "Монтана-Эстейт" (до 2021 года - "Приватофис") с долгом в 2 миллиарда гривен и выведенной накануне процедуры недвижимостью на сумму почти 400 миллионов гривен. Об этом сообщают в самом финучреждении.

Там напоминают, что "Приватофис" был создан бывшим менеджментом ПриватБанка в 2005 году. Основным видом деятельности компании было предоставление в аренду недвижимого имущества, приобретенного за кредитные средства ПриватБанка.

При этом право собственности на 247 помещений, купленных в кредит на 1,5 миллиарда гривен и в которых располагались отделения банка по всей Украине, "Приватофис" записал на себя.

После национализации ПриватБанка, в 2017 году, "Приватофис" вышел из его банковской группы и остался под контролем лиц, связанных с прежним менеджментом. В конце 2019 и в 2020 году компания вывела из собственности более 200 объектов недвижимости путем внесения в уставный капитал других юридических лиц.

На балансе должника банка осталось 46 объектов недвижимого имущества, которое в подавляющем большинстве находится на неподконтрольной территории – в Крыму и Донецкой и Луганской областях.

В 2021 году компании, приближенные к "Монтана-Эстейт", инициировали процедуру ее банкротства и назначили через суд "лояльного", как указывают в ПриватБанке, арбитражного управляющего. Несмотря на несогласие финучреждения, в декабре того года суд принял решение о признании должника банкротом.

По словам юристов банка, постановление суда первой инстанции, признавшего законным переход к ликвидационной процедуре в отношении должника, было формальным, а фактически суд самоустранился от установления реальных обстоятельств, ссылаясь на документы, предоставленные "Приватофису" арбитражным управляющим и связанными кредиторами.

7 марта 2023 года Центральный апелляционный хозяйственный суд в Днепре отменил предыдущее постановление как незаконное и фактически признал, что арбитражным управляющим в процедуре распоряжения имуществом были совершены нарушения. Таким образом, данное решение теперь поддержал и Верховный суд.