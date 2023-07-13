Верховний суд підтримав скасування ліквідації компанії з мільярдними боргами ПриватБанку

Верховний суд 11 липня підтримав позицію ПриватБанку щодо скасування передчасного визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт" (до 2021 року - "Приватофис") з боргом у 2 мільярда гривень та виведеною напередодні процедури нерухомістю на суму майже 400 мільйонів гривень. Про це повідомляють у самій фінустанові.

Там нагадують, що "Приватофис" був створений колишнім менеджментом ПриватБанку у 2005 році. Основним видом діяльності компанії було надання в оренду нерухомого майна, яке було придбане за кредитні кошти ПриватБанку.

При цьому право власності на 247 приміщень, які були куплені в кредит на 1,5 мільярда гривень і у яких розташовувались відділення банку по всій Україні, "Приватофис" записав на себе.

Після націоналізації ПриватБанку, у 2017 році, "Приватофис" вийшов з його банківської групи і залишився під контролем осіб, пов'язаних з колишнім менеджментом. Наприкінці 2019 та у 2020 році років компанія вивела з власності більше 200 об'єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб.

На балансі боржника банку залишилось 46 об'єктів нерухомого майна, яке в переважній більшості знаходиться на непідконтрольній території - в Криму та в Донецькій і Луганській областях.

У 2021 році компанії, наближені до "Монтана-Естейт", ініціювали процедуру її банкрутства та призначили через суд "лояльного", як вказують в ПриватБанку, арбітражного керуючого. Попри заперечення фінустанови, у грудні того року суд ухвалив рішення про визнання боржника банкрутом.

За словами юристів банку, постанова суду першої інстанції, який визнав законним перехід до ліквідаційної процедури щодо боржника, була формальною, а фактично суд самоусунувся від встановлення дійсних обставин, посилаючись на документи, надані до "Приватофису" арбітражним керуючим і пов’язаними кредиторами.

7 березня 2023 року Центральний апеляційний господарський суд у Дніпрі скасував попередню постанову як незаконну та фактично визнав, що арбітражним керуючим в процедурі розпорядження майном були вчинені порушення. Таким чином, це рішення тепер підтримав і Верховний суд.