30 тысяч комплектов за три месяца полномасштабной войны: как компания "Арсенал Патриота" делает бронеплиты для защитников Украины

Из-за полномасштабной войны в Украине потребность в плитах для бронежилетов выросла стократно. Поэтому некоторые предприятия начали активно производить плиты, чтобы обеспечить защитников Украины. Как проводят испытания на металле, чтобы понять его прочность, а затем из него делают бронеплиту на производстве “Арсенал Патриота”, читайте в репортаже Delo.ua.

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Киевлянин Алексей Теряхин по образованию кибернетик еще студентом начал заниматься предпринимательской деятельностью. Он занимался IT-бизнесом, но, когда в Украине началась Революция Достоинства, а в 2014 году война на Востоке Украины, он понял, что украинских защитников нужно обеспечить бронеплитами для бронежилетов.

Изначально в 2014 году у меня не было понимания, как и что делать. Но путем анализа, исследований, рекомендаций, проб и ошибок мы создали свой продукт. В целом для получения базовых знаний мне потребовалось до года, чтобы понять, как все работает, ведь просто кусок металла не защитит, поэтому нужно было сделать плиту, которая будет выполнять свою функцию. Алексей Теряхин Основатель "Арсенал Патриота"

После 2018-го уже не было такой потребности в бронеплитах, поэтому Алексей закрыл производство и ушел в другое русло. Несколько лет он занимался недвижимостью, помогая другим людям консультациям по инвестированию в жилье. Однако в 2022 году потребность в бронеплитах снова появилась из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы снова запустить производство бронеплит Алексею потребовались уже не месяцы, а несколько дней.

“Мы приняли решение не перевозить мощности на запад Украины, а оставить предприятие в пределах Киева. Глобальных планов и идей не было, а было понимание, что нужно помогать защитникам”, - говорит Алексей.

Оперативно удалось собрать команду, мощности и запустить работу. Самым сложным в этой задаче было найти специалистов, которые могут заниматься порезкой и гибкой металла. Алексей позвонил в несколько профильных предприятий, где удалось найти таких специалистов и привлечь к работе. Весь коллектив удалось быстро обучить производить модифицированный продукт, так как Алексей изначально решил оптимизировать предприятие, чтобы выпускать продукт лучшего качества.

На первых этапах компания столкнулась с дефицитом кислорода для резки металла и отсутствием самого металла, так как никто не готовился к полномасштабной войне. За короткое время Алексею все же удалось найти металл в Украине и закрыть потребность до тех пор, пока новая партия приедет из Швеции. Сейчас поставки броне-металла налажены.

Испытания металла

Для того, чтобы произвести бронеплиту, нужно сделать много испытаний в лаборатории для получения точных данных о надежности металла. При испытаниях всегда делается три выстрела каждым видом пули, чтобы понять надежность бронеплиты.

На испытания в лаборатории компания тратит более 100 тысяч гривен в месяц.

Полевые испытания не дают точных данных, поэтому “Арсенал Патриота” не отстреливают металл в полевых условиях. Соответственно, когда поступают новые партии металла, их сразу отправляют в лабораторию.

Разные классы бронеплит выдерживают патроны, которые обозначены в государственном стандарте. В компании отметили, что пытаются охватить большую часть патронов, которые не прописаны согласно ГОСТу Украины, и создать бронеплиту, которая будет их выдерживать.

Всего в компании производят четыре вида бронеплит, которые выдерживают патроны по 4-му и 5-му классу. Первый вид - облегченная бронеплита, которая имеет толщину металла Armox 600t 5 мм и весом 3 кг. Такая плита подходит для военных, которые много двигаются, например, пехота, разведка, артиллерия. Второй вид - усиленная бронеплита, которая имеет толщину металла 6 мм и весом 3,5-3,7 кг. Например, такие плиты подойдут для военных, которые охраняют объекты, находятся на стационарных позициях. Третий вид - стандарт, толщина металла 6,5 мм и весом 3,6 кг. Четвертый вид - бронеплита 5-го класса, которая имеет толщину металла Armox 600t 7 мм, а вес составляет 4,1- 4,3 кг.

Алексей подчеркнул, что в компании по сей день работают над тем, чтобы сделать плиту более легкой. Стандартный комплект бронеплит, который часто получали украинские военные в начале полномасштабного вторжения мог весить до 14 кг. На производство "Арсенал Патриота" уже поступила новая партия металла, от которой много ожиданий, так как уже удалось изготовить и запустить в продажу плиту 4-го класса из Armox Advance 4,5 мм весом 2,8 кг.

После того, как готовые плиты отстреливают в лаборатории, на каждую партию выдается сертификат. После отстрела в лаборатории, в цехах приступают к изготовлению всего тиража.

На баллистический войлок, который служит антирикошетом, наносится ламинация для защиты от воды и влаги, а также гравируется логотип и контактный номер производителя для возможности прямого общения с производителем и во избежание перепродаж по завышенной цене. По запросу клиента может быть дополнительная гравировка по типу “не для продажу”.

Как в “Арсенал Патриота” делают бронеплиты

На предприятии работает три цеха и склад готовой продукции. Общее количество сотрудников насчитывается до 50 человек. Обычно работает 3 бригады, где в каждой по 8-10 человек.

В среднем на производстве специалисты могут изготавливать около 1 тысячи комплектов в день. Комплект состоит из двух плит из бронебойной стали 4-го и 5-го классов.

В цеху для порезки металла из листов вырезают плиты по лекалу и обрабатывают углы делая их закругленными, так как много военных жалуются на острые углы, которые могут ранить. Также для удобства и смягчения запреградной травмы все плиты имеют анатомический изгиб по форме грудной клетки.

Сама металлическая пластина не является конечным продуктом, так как в “Арсенал Патриота” их с одной стороны обклеивают специальным баллистическим войлоком толщиной 8 мм, который почти не прибавляет веса, но задерживает обломки пули и металлические осколки. А с другой стороны клеят пластину из демпфера, который смягчает травму от удара, поэтому используется специальный мягкий и плотный материал толщиной 8 мм. Такая защита очень важна, так как во многих случаях солдаты погибают не от пуль, а металлических осколков плиты.

После того, как одна сторона плиты обклеена защитой, ее отправляют под пресс на 3-4 часа. Аналогичная процедура происходит после того, как вторая сторона также обклеена защитой.

За три месяца войны компания произвела до 30 тысяч комплектов. Это порядка 10% от всей продукции, которая была произведена в Украине. По словам Алексея, когда в начале марта многие отгружали просто металлические плиты - это было самое страшное, что можно было сделать. То есть металлические плиты без защиты могут только навредить.

Более миллиона гривен вложений

С момента запуска производства “Арсенал Патриота” компания не собирала донаты, не привлекала инвестиции со стороны, не брала кредитов, а использовала только свои финансовые ресурсы. Инвестиции компании можно оценить в цифру более 1 млн гривен.

Это была принципиальная позиция, так как самое неблагодарное дело, которое ты можешь сделать, это взять чужие деньги для того, чтобы что-то сделать. Плюс мы не до конца понимали конечную стоимость продукта, поэтому неправильно брать их у кого-то. Я искренне считаю, что, если взять деньги у волонтерской организации, то у них наверняка может быть не просчитана себестоимость, поэтому, скорей всего, в данном случае где-то вылезет маржа. Алексей Теряхин Основатель "Арсенал Патриота"

Также компания не раздает бронеплиты массово бесплатно, а только при индивидуальных запросах, хотя таких было тоже не мало за эти 3 месяца, так как с первых дней работы предприятия всем сотрудникам платили зарплату, а государству - налоги. Поэтому на продаже плит нужно было зарабатывать.

“Я считаю, что каждый должен делать то, что он умеет. Тут больше речь идет об экономике, так как ее нужно поддерживать, а когда люди пользуются деньгами, а не работают бесплатно, они вносят свой вклад в развитие экономики. Этот двигатель должен работать постоянно”, - отметил он.

Заработанные деньги компания реинвестирует в производство и часть отставляет на дальнейшее развитие. Алексей подчеркнул, что самые большие затраты идут на покупку металла, так как еще с прошлого года вся бронесталь в мире подорожала на 40% из-за высокой стоимости энергоресурсов.

“У нас изначально не было математических просчетов, сколько и что стоит, какая будет маржа. У нас было понимание о себестоимости металла и понимание сколько нужно денег, чтобы покрыть затраты и оставить на дальнейшее развитие”, - добавил Алексей.

Амбициозные планы

В компанию обращаются разные фонды, государство и другие клиенты, которым нужно закупить бронеплиты. Алексей рассказал, что сейчас пытается наладить сотрудничество с ритейлом, чтобы продавать продукцию в торговых точках. Также бронеплиты “Арсенал Патриот” есть на маркетплейсах. В целом на сегодняшний день компания уже обеспечивает военных во всех городах Украины, чего они не могли делать на первых этапах.

Касательно выхода на другие рынки, Алексей рассказал, что в европейских странах в основном используют керамические плиты. Они обычно делаются по украинскому 6-му классу весом 2-2,5 кг и выдерживают большинство видов патронов. В Украине не производят керамические плиты, так как они дорогие в цене и выдерживают только один выстрел. То есть после одного выстрела такую плиту нужно менять, так как она рассыпается от удара пули. Также такие плиты нужно использовать только с защитным баллистическим пакетом, так как у них большая запреградная деформация, которая может привести к определенным последствиям, например, к перелому ребер.

“Мировая практика показывает, что те или иные армии могут сами себя обеспечить, поэтому выходить с нашим продуктом на экспорт не целесообразно. Плюс другие армии в основном используют керамические плиты с более высоким классом защиты. Единственный недостаток таких плит - это их высокая цена. Если говорить о перспективах экспорта, наши плиты могут покупать страны третьего мира, которые финансово не могут себе позволить керамику”, - говорит Алексей.

Сейчас компания “Арсенал Патриота” является крупным коммерческим производителем в Украине по объему отгрузок бронеплит. Также компания начала процесс получения лицензии на производство бронежилетов.