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30 тысяч комплектов за три месяца полномасштабной войны: как компания "Арсенал Патриота" делает бронеплиты для защитников Украины
Из-за полномасштабной войны в Украине потребность в плитах для бронежилетов выросла стократно. Поэтому некоторые предприятия начали активно производить плиты, чтобы обеспечить защитников Украины. Как проводят испытания на металле, чтобы понять его прочность, а затем из него делают бронеплиту на производстве “Арсенал Патриота”, читайте в репортаже Delo.ua.
Киевлянин Алексей Теряхин по образованию кибернетик еще студентом начал заниматься предпринимательской деятельностью. Он занимался IT-бизнесом, но, когда в Украине началась Революция Достоинства, а в 2014 году война на Востоке Украины, он понял, что украинских защитников нужно обеспечить бронеплитами для бронежилетов.
После 2018-го уже не было такой потребности в бронеплитах, поэтому Алексей закрыл производство и ушел в другое русло. Несколько лет он занимался недвижимостью, помогая другим людям консультациям по инвестированию в жилье. Однако в 2022 году потребность в бронеплитах снова появилась из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы снова запустить производство бронеплит Алексею потребовались уже не месяцы, а несколько дней.
“Мы приняли решение не перевозить мощности на запад Украины, а оставить предприятие в пределах Киева. Глобальных планов и идей не было, а было понимание, что нужно помогать защитникам”, - говорит Алексей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оперативно удалось собрать команду, мощности и запустить работу. Самым сложным в этой задаче было найти специалистов, которые могут заниматься порезкой и гибкой металла. Алексей позвонил в несколько профильных предприятий, где удалось найти таких специалистов и привлечь к работе. Весь коллектив удалось быстро обучить производить модифицированный продукт, так как Алексей изначально решил оптимизировать предприятие, чтобы выпускать продукт лучшего качества.
На первых этапах компания столкнулась с дефицитом кислорода для резки металла и отсутствием самого металла, так как никто не готовился к полномасштабной войне. За короткое время Алексею все же удалось найти металл в Украине и закрыть потребность до тех пор, пока новая партия приедет из Швеции. Сейчас поставки броне-металла налажены.
Испытания металла
Для того, чтобы произвести бронеплиту, нужно сделать много испытаний в лаборатории для получения точных данных о надежности металла. При испытаниях всегда делается три выстрела каждым видом пули, чтобы понять надежность бронеплиты.
На испытания в лаборатории компания тратит более 100 тысяч гривен в месяц.
Полевые испытания не дают точных данных, поэтому “Арсенал Патриота” не отстреливают металл в полевых условиях. Соответственно, когда поступают новые партии металла, их сразу отправляют в лабораторию.
Разные классы бронеплит выдерживают патроны, которые обозначены в государственном стандарте. В компании отметили, что пытаются охватить большую часть патронов, которые не прописаны согласно ГОСТу Украины, и создать бронеплиту, которая будет их выдерживать.
Всего в компании производят четыре вида бронеплит, которые выдерживают патроны по 4-му и 5-му классу. Первый вид - облегченная бронеплита, которая имеет толщину металла Armox 600t 5 мм и весом 3 кг. Такая плита подходит для военных, которые много двигаются, например, пехота, разведка, артиллерия. Второй вид - усиленная бронеплита, которая имеет толщину металла 6 мм и весом 3,5-3,7 кг. Например, такие плиты подойдут для военных, которые охраняют объекты, находятся на стационарных позициях. Третий вид - стандарт, толщина металла 6,5 мм и весом 3,6 кг. Четвертый вид - бронеплита 5-го класса, которая имеет толщину металла Armox 600t 7 мм, а вес составляет 4,1- 4,3 кг.
Алексей подчеркнул, что в компании по сей день работают над тем, чтобы сделать плиту более легкой. Стандартный комплект бронеплит, который часто получали украинские военные в начале полномасштабного вторжения мог весить до 14 кг. На производство "Арсенал Патриота" уже поступила новая партия металла, от которой много ожиданий, так как уже удалось изготовить и запустить в продажу плиту 4-го класса из Armox Advance 4,5 мм весом 2,8 кг.
После того, как готовые плиты отстреливают в лаборатории, на каждую партию выдается сертификат. После отстрела в лаборатории, в цехах приступают к изготовлению всего тиража.
На баллистический войлок, который служит антирикошетом, наносится ламинация для защиты от воды и влаги, а также гравируется логотип и контактный номер производителя для возможности прямого общения с производителем и во избежание перепродаж по завышенной цене. По запросу клиента может быть дополнительная гравировка по типу “не для продажу”.
Как в “Арсенал Патриота” делают бронеплиты
На предприятии работает три цеха и склад готовой продукции. Общее количество сотрудников насчитывается до 50 человек. Обычно работает 3 бригады, где в каждой по 8-10 человек.
В среднем на производстве специалисты могут изготавливать около 1 тысячи комплектов в день. Комплект состоит из двух плит из бронебойной стали 4-го и 5-го классов.
В цеху для порезки металла из листов вырезают плиты по лекалу и обрабатывают углы делая их закругленными, так как много военных жалуются на острые углы, которые могут ранить. Также для удобства и смягчения запреградной травмы все плиты имеют анатомический изгиб по форме грудной клетки.
Сама металлическая пластина не является конечным продуктом, так как в “Арсенал Патриота” их с одной стороны обклеивают специальным баллистическим войлоком толщиной 8 мм, который почти не прибавляет веса, но задерживает обломки пули и металлические осколки. А с другой стороны клеят пластину из демпфера, который смягчает травму от удара, поэтому используется специальный мягкий и плотный материал толщиной 8 мм. Такая защита очень важна, так как во многих случаях солдаты погибают не от пуль, а металлических осколков плиты.
После того, как одна сторона плиты обклеена защитой, ее отправляют под пресс на 3-4 часа. Аналогичная процедура происходит после того, как вторая сторона также обклеена защитой.
За три месяца войны компания произвела до 30 тысяч комплектов. Это порядка 10% от всей продукции, которая была произведена в Украине. По словам Алексея, когда в начале марта многие отгружали просто металлические плиты - это было самое страшное, что можно было сделать. То есть металлические плиты без защиты могут только навредить.
Более миллиона гривен вложений
С момента запуска производства “Арсенал Патриота” компания не собирала донаты, не привлекала инвестиции со стороны, не брала кредитов, а использовала только свои финансовые ресурсы. Инвестиции компании можно оценить в цифру более 1 млн гривен.
Также компания не раздает бронеплиты массово бесплатно, а только при индивидуальных запросах, хотя таких было тоже не мало за эти 3 месяца, так как с первых дней работы предприятия всем сотрудникам платили зарплату, а государству - налоги. Поэтому на продаже плит нужно было зарабатывать.
“Я считаю, что каждый должен делать то, что он умеет. Тут больше речь идет об экономике, так как ее нужно поддерживать, а когда люди пользуются деньгами, а не работают бесплатно, они вносят свой вклад в развитие экономики. Этот двигатель должен работать постоянно”, - отметил он.
Заработанные деньги компания реинвестирует в производство и часть отставляет на дальнейшее развитие. Алексей подчеркнул, что самые большие затраты идут на покупку металла, так как еще с прошлого года вся бронесталь в мире подорожала на 40% из-за высокой стоимости энергоресурсов.
“У нас изначально не было математических просчетов, сколько и что стоит, какая будет маржа. У нас было понимание о себестоимости металла и понимание сколько нужно денег, чтобы покрыть затраты и оставить на дальнейшее развитие”, - добавил Алексей.
Амбициозные планы
В компанию обращаются разные фонды, государство и другие клиенты, которым нужно закупить бронеплиты. Алексей рассказал, что сейчас пытается наладить сотрудничество с ритейлом, чтобы продавать продукцию в торговых точках. Также бронеплиты “Арсенал Патриот” есть на маркетплейсах. В целом на сегодняшний день компания уже обеспечивает военных во всех городах Украины, чего они не могли делать на первых этапах.
Касательно выхода на другие рынки, Алексей рассказал, что в европейских странах в основном используют керамические плиты. Они обычно делаются по украинскому 6-му классу весом 2-2,5 кг и выдерживают большинство видов патронов. В Украине не производят керамические плиты, так как они дорогие в цене и выдерживают только один выстрел. То есть после одного выстрела такую плиту нужно менять, так как она рассыпается от удара пули. Также такие плиты нужно использовать только с защитным баллистическим пакетом, так как у них большая запреградная деформация, которая может привести к определенным последствиям, например, к перелому ребер.
“Мировая практика показывает, что те или иные армии могут сами себя обеспечить, поэтому выходить с нашим продуктом на экспорт не целесообразно. Плюс другие армии в основном используют керамические плиты с более высоким классом защиты. Единственный недостаток таких плит - это их высокая цена. Если говорить о перспективах экспорта, наши плиты могут покупать страны третьего мира, которые финансово не могут себе позволить керамику”, - говорит Алексей.
Сейчас компания “Арсенал Патриота” является крупным коммерческим производителем в Украине по объему отгрузок бронеплит. Также компания начала процесс получения лицензии на производство бронежилетов.