30 тисяч комплектів за три місяці повномасштабної війни: як компанія "Арсенал Патріота" робить бронеплити для захисників України

Через повномасштабну війну в Україні потреба в плитах для бронежилетів зросла стократно. Тому деякі підприємства почали активно виготовляти плити, щоб забезпечити захисників України. Як проводять випробування на металі, щоб зрозуміти його міцність, а потім роблять бронеплиту на виробництві “Арсенал Патріота”, читайте в репортажі Delo.ua.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Киянин Олексій Теряхін за освітою кібернетик та ще студентом почав займатися підприємницькою діяльністю. Він займався IT-бізнесом, але коли в Україні почалася Революція Гідності, а у 2014 році війна на Сході України, він зрозумів, що українських захисників потрібно забезпечити бронеплитами для бронежилетів.

Спочатку у 2014 році я не мав розуміння, як і що робити. Але шляхом аналізу, досліджень, рекомендацій, спроб і помилок ми створили свій продукт. Загалом для отримання базових знань мені знадобилося до року, щоб зрозуміти, як усе працює, адже просто шматок металу не захистить, тому потрібно було зробити плиту, яка виконуватиме свою функцію. Олексій Теряхін Засновник "Арсенал Патріота"

Після 2018-го вже не було такої потреби у бронеплитах, тому Олексій закрив виробництво та пішов у інше русло. Кілька років він займався нерухомістю, допомагаючи людям інвестувати в житло. Однак у 2022 році потреба у бронеплитах знову виникла через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Щоб знову запустити виробництво бронепліт Олексію знадобилися вже не місяці, а кілька днів.

“Ми вирішили не перевозити потужності на захід України, а залишити підприємство у межах Києва. Глобальних планів та ідей не було, а було розуміння, що треба допомагати захисникам”, - каже Олексій.

Оперативно вдалося зібрати команду, потужності та запустити роботу. Найскладнішим у цьому завдання було знайти фахівців, які можуть займатися порізкою та гнучкою металу. Олексій зателефонував до кількох профільних підприємств, де вдалося знайти таких спеціалістів та залучити до роботи. Весь колектив вдалося швидко навчити виробляти модифікований продукт, оскільки Олексій спочатку вирішив оптимізувати підприємство, щоб випускати продукт найкращої якості.

На перших етапах компанія зіштовхнулася з дефіцитом кисню для різання металу та відсутністю самого металу, оскільки ніхто не готувався до повномасштабної війни. За короткий час Олексію все ж таки вдалося знайти метал в Україні та закрити потребу доти, доки нова партія приїде зі Швеції. Наразі поставки броне-металу налагоджені.

Випробування металу

Для того, щоб зробити бронеплиту, потрібно здійснити багато випробувань у лабораторії для отримання точних даних щодо надійності металу. При випробуваннях завжди робиться три постріли кожним видом кулі, щоб зрозуміти надійність бронеплити.

На випробування у лабораторії компанія витрачає понад 100 тисяч гривень на місяць.

Польові випробування не дають точних даних, тому "Арсенал Патріота" не відстрілюють метал у польових умовах. Відповідно, коли надходять нові партії металу, їх одразу відправляють до лабораторії.

Різні класи бронепліт витримують набої, які позначені в державному стандарті. У компанії зазначили, що намагаються охопити більшу частину набоїв, які не прописані в ДСТУ, та створити бронеплиту, яка їх витримає.

Всього в компанії виробляють чотири види бронепліт, які витримують патрони за 4-м та 5-м класом. Перший вид – полегшена бронеплита, яка має товщину металу Armox 600t 5 мм та вагою 3 кг. Така плита підходить для військових, які багато рухаються, наприклад піхота, розвідка, артилерія. Другий вид – посилена бронеплита, яка має товщину металу 6 мм та вагою 3,5-3,7 кг. Наприклад, такі плити підійдуть для військових, які охороняють об'єкти, знаходяться на стаціонарних позиціях. Третій вигляд – стандарт, товщина металу 6,5 мм та вагою 3,6 кг. Четвертий вид – бронеплита 5-го класу, яка має товщину металу Armox 600t 7 мм, а вага складає 4,1 – 4,3 кг.

Олексій наголосив, що у компанії досі працюють над тим, щоб зробити плиту легшою. Стандартний комплект бронепліт, який часто отримували українські військові на початку повномасштабного вторгнення, міг важити до 14 кг. На виробництво "Арсенал Патріота" вже надійшла нова партія металу, від якої багато очікувань, оскільки вже вдалося виготовити та запустити у продаж плиту 4-го класу з Armox Advance 4,5 мм вагою 2,8 кг.

Після того, як готові плити відстрілюють у лабораторії, на кожну партію видається сертифікат. Після відстрілу в лабораторії в цехах приступають до виготовлення всього тиражу.

На балістичну поверхню, яка служить антирикошетом, наноситься ламінація для захисту від води та вологи, а також гравірується логотип та контактний номер виробника для можливості прямого спілкування з виробником та щоб уникнути перепродажів за завищеною ціною. За запитом клієнта може бути додаткове гравіювання типу "не для продажу".

Як у "Арсенал Патріота" роблять бронеплити

На підприємстві працює три цехи та склад готової продукції. Загальна кількість працівників налічується до 50 осіб. Зазвичай працює 3 бригади, де у кожній по 8-10 осіб.

У середньому на виробництві фахівці можуть виготовляти близько 1 тисячі комплектів на день. Комплект складається з двох плит із бронебійної сталі 4-го та 5-го класів.

У цеху для порізки металу з листів вирізують плити по лекалу і обробляють кути, роблячи їх закругленими, оскільки багато військових скаржаться на гострі кути, які можуть поранити. Також для зручності та пом'якшення заборонної травми всі плити мають анатомічний вигин за формою грудної клітки.

Сама металева пластина не є кінцевим продуктом, тому що в "Арсенал Патріота" їх з одного боку обклеюють спеціальною балістичною повстю товщиною 8 мм, яка майже не додає ваги, але затримує уламки кулі та металеві уламки. А з іншого боку клеять пластину з демпфера, який пом'якшує травму від удару, тому використовується спеціальний м'який та щільний матеріал завтовшки 8 мм. Такий захист дуже важливий, тому що у багатьох випадках солдати гинуть не від куль, а від металевих уламків плити.

Після того як одна сторона плити обклеєна захистом, її відправляють під прес на 3-4 години. Аналогічна процедура відбувається після того, як друга сторона також обклеєна захистом.

За три місяці війни компанія виготовила до 30 тисяч комплектів. Це близько 10% від усієї продукції, яка була виготовлена в Україні. За словами Олексія, коли на початку березня багато хто відвантажував просто металеві плити - це було найстрашніше, що можна було зробити. Тобто металеві плити без захисту можуть лише зашкодити.

Понад мільйон гривень вкладень

З моменту запуску виробництва "Арсенал Патріота" компанія не збирала донати, не приваблювала інвестиції з боку, не брала кредитів, а використовувала лише свої фінансові ресурси. Інвестиції компанії можна оцінити у цифру понад 1 млн гривень.

Це була принципова позиція, оскільки найневдячніша справа, яку ти можеш зробити, це взяти чужі гроші для того, щоб щось зробити. Також ми не до кінця розуміли кінцеву вартість продукту, тому неправильно брати їх у когось. Я щиро вважаю, що якщо взяти гроші у волонтерської організації, то у них напевно може бути не прорахована собівартість, тому, швидше за все, у цьому випадку десь вилізе маржа. Олексій Теряхін Засновник "Арсенал Патріота"

Також компанія не роздає бронеплити масово безкоштовно, а лише за індивідуальних запитів, хоча таких було теж не мало за ці 3 місяці, тому що з перших днів роботи підприємства всім працівникам платили зарплату, а державі – податки. Тому на продажі плит треба було заробляти.

“Я вважаю, що кожен має робити те, що він уміє. Тут більше йдеться про економіку, тому що її потрібно підтримувати, а коли люди користуються грошима, а не працюють безкоштовно, вони роблять свій внесок у розвиток економіки. Цей двигун має працювати постійно”, - наголосив він.

Зароблені гроші компанія реінвестує у виробництво та частину залишає на подальший розвиток. Олексій підкреслив, що найбільші витрати йдуть на покупку металу, оскільки ще з минулого року вся бронесталь у світі подорожчала на 40% через високу вартість енергоресурсів.

“У нас спочатку не було математичних прорахунків, скільки і що коштує, якою буде маржа. У нас було розуміння про собівартість металу та розуміння скільки потрібно грошей, щоб покрити витрати та залишити на подальший розвиток”, - додав Олексій.

Амбітні плани

До компанії звертаються різні фонди, держава та інші клієнти, яким необхідно закупити бронеплити. Олексій розповів, що зараз намагається налагодити співпрацю з рітейлом, щоб продавати продукцію у торгових точках. Також бронеплити "Арсенал Патріота" є на маркетплейсах. Загалом на сьогоднішній день компанія вже забезпечує військових у всіх містах України, чого вони не могли робити на перших етапах.

Щодо виходу на інші ринки, Олексій розповів, що у європейських країнах в основному використовують керамічні плити. Вони зазвичай робляться за українським 6-м класом вагою 2-2,5 кг та витримують більшість видів патронів. В Україні не виробляють керамічні плити, тому що вони дорогі в ціні та витримують лише один постріл. Тобто після одного пострілу таку плиту потрібно міняти, оскільки вона розсипається від удару кулі. Також такі плити потрібно використовувати тільки із захисним балістичним пакетом, тому що у них велика заборонна деформація, яка може призвести до певних наслідків, наприклад, перелому ребер.

“Світова практика показує, що ті чи інші армії можуть самі себе забезпечити, тому виходити з нашим продуктом експорту не доцільно. Плюс інші армії переважно використовують керамічні плити з вищим класом захисту. Єдиний недолік таких плит – це їх висока ціна. Якщо говорити про перспективи експорту, наші плити можуть купувати країни третього світу, які фінансово не можуть дозволити собі кераміку”, - говорить Олексій.

Наразі компанія "Арсенал Патріота" є великим комерційним виробником в Україні за обсягом відвантажень бронепліт. Також компанія розпочала процес отримання ліцензії на виробництво бронежилетів.