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Бизнес
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Агентство Bloomberg сворачивает работу в РФ и Беларуси

Агентство Bloomberg сворачивает работу в РФ и Беларуси

Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg News, приостанавливает деятельность на территории России и Беларуси из-за ситуации в Украине.

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Как сообщает агентство, клиенты Bloomberg в двух странах потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминал и электронные торговые платформы.

Кроме этого, торговые функции для российских ценных бумаг также будут заблокированы в соответствии с международными санкциями.

Поставки услуг агентства, по данным РБК, прекратятся 3 апреля 2022 года. При этом доступ к самому сайту Bloomberg.com сохранится.

Акции российских компаний были выведены 9 марта из состава глобальных фондовых индексов, которые рассчитывает Bloomberg. Сами облигации будут исключены из индексов в конце месяца.

4 марта Bloomberg News объявило о приостановке работы команды журналистов в России.

Американское информационное агентство Bloomberg — один из ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился в центральные банки Канады, Японии, Великобритании, США, Швейцарии и Европейского центрального банка с призывом пересмотреть и разорвать корреспондентские отношения со всеми банками России и Беларуси. 

Ранее НБУ призвал отключить от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg и Refinitiv (ранее Reuters) российские и белорусские финансовые учреждения. 

Автор:
Дмитрий Нарожный