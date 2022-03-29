Агентство Bloomberg згортає роботу в РФ та Білорусі

Bloomberg LP, материнська компанія Bloomberg News, зупиняє діяльність на території Росії та Білорусі через ситуацію в Україні.

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Як повідомляє агентство, клієнти Bloomberg у двох країнах втратять доступ до всіх продуктів компанії, включаючи термінал та електронні торгові платформи.

Крім цього, торгові функції для російських цінних паперів також будуть заблоковані відповідно до міжнародних санкцій.

Постачання послуг агентства, за даними РБК, припиняться 3 квітня 2022 року. При цьому доступ до сайту Bloomberg.com збережеться.

Акції російських компаній вивели 9 березня зі складу глобальних фондових індексів, які розраховує Bloomberg. Самі облігації будуть виключені з індексів наприкінці місяця.

4 березня Bloomberg News оголосило про зупинення роботи команди журналістів у Росії.

Американське інформаційне агентство Bloomberg є одним з провідних постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків.

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до центральних банків Канади, Японії, Великої Британії, США, Швейцарії та Європейського центрального банку із закликом переглянути та розірвати кореспондентські відносини з усіма банками Росії та Білорусі.

Раніше НБУ закликав відключити від найбільших у світі торгово-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv (раніше Reuters) російські та білоруські фінансові установи.