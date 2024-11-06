Apple грозит первый штраф от ЕС за нарушение Закона о цифровых рынках

Компания Apple оказалась под угрозой первого в истории штрафа в соответствии с новым Законом ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который направлен на предотвращение антиконкурентного поведения среди крупных технологических компаний.

Об этом пишет Вloomberg.

Этот закон, разработанный Европейским Союзом, призван сдерживать влияние больших платформ, таких как App Store, и обеспечивать равноправный доступ к цифровым рынкам для всех игроков.

Согласно сообщению, суть нарушения состоит в том, что Apple отказывается разрешить разработчикам приложений предлагать пользователям альтернативные способы приобретения, кроме App Store. По словам анонимных источников, Apple продолжает принуждать пользователей совершать покупки в пределах своей платформы, где компания получает комиссию, часто около 30%.

Эта ситуация особенно остро стоит для крупных игроков, таких как Spotify, критикующих ограничения App Store и считающих их попыткой удержать монополию на цифровые услуги.

Какой штраф угрожает компании

DMA расширяет полномочия европейских регуляторов и позволяет налагать штрафы до 10% от годовых глобальных продаж для нарушителей, а в случае повторного нарушения – до 20%.

Этот закон направлен на превентивное сдерживание антиконкурентной практики, прежде чем она приведет к долгосрочным последствиям на рынке. В отличие от традиционных антимонопольных расследований, DMA требует от крупных игроков обеспечивать соблюдение условий конкуренции.

Вloomberg отмечает, что Apple уже получил предупреждение в июне этого года, когда Еврокомиссия указала на обязанность компании предоставить разработчикам возможность перенаправить пользователей на внешние платформы. Если регуляторы решат применить штрафы за повторное нарушение, это может привести к существенным финансовым потерям.

Для сравнения, недавно Apple сообщила о продажах в 94,9 миллиарда долларов за последний квартал, а максимальный штраф в размере 10% от глобальных продаж может составить около 9,5 миллиарда долларов.

Конфликты Apple и ЕС

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер известна своими конфликтами с Apple. В деле Spotify она уже обвиняла компанию в блокировании информирования пользователей о более дешевых вариантах за пределами App Store.

Кроме того, Вестагер приказала Apple вернуть 13 миллиардов евро из-за налоговых льгот в Ирландии. Этот конфликт получил широкую огласку после того, как генеральный директор Apple Тим Кук публично назвал решение "политическим дерьмом".

В последнее время ЕС заставил Apple открыть доступ к платежному чипу iPhone, позволяющему банкам и финансовым сервисам конкурировать с платформой Apple Pay.

Напомним, в начале месяца Apple согласилась открыть свою платежную технологию Apple Pay для других поставщиков в Европейском Союзе, тем самым избегнув угроз штрафов от регуляторов ЕС. В течение следующих десяти лет компания будет предоставлять доступ к своей технологии мобильного кошелька бесплатно.