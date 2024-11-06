Apple загрожує перший штраф від ЄС за порушення Закону про цифрові ринки

Компанія Apple опинилася під загрозою першого в історії штрафу відповідно до нового Закону ЄС про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA), який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній.

Про це пише Вloomberg.

Цей закон, розроблений Європейським Союзом, покликаний стримувати вплив великих платформ, таких як App Store, і забезпечувати рівноправний доступ до цифрових ринків для всіх гравців.

Згідно з повідомленням, суть порушення полягає в тому, що Apple відмовляється дозволити розробникам додатків пропонувати користувачам альтернативні способи придбання, крім App Store. За словами анонімних джерел, Apple продовжує примушувати користувачів здійснювати покупки в межах своєї платформи, де компанія отримує комісію, часто близько 30%.

Ця ситуація особливо гостро стоїть для великих гравців, таких як Spotify, які критикують обмеження App Store і вважають їх спробою утримати монополію на цифрові послуги.

Який штраф загрожує компанії

DMA розширює повноваження європейських регуляторів і дозволяє накладати штрафи до 10% від річних глобальних продажів для порушників, а в разі повторного порушення – до 20%.

Цей закон спрямований на превентивне стримування антиконкурентної практики, перш ніж вона призведе до довгострокових наслідків на ринку. На відміну від традиційних антимонопольних розслідувань, DMA вимагає від великих гравців забезпечувати дотримання умов конкуренції.

Вloomberg наголошує, що Apple вже отримав попередження у червні цього року, коли Єврокомісія вказала на обов'язок компанії надати розробникам можливість перенаправляти користувачів на зовнішні платформи. Якщо регулятори вирішать застосувати штрафи за повторне порушення, це може призвести до суттєвих фінансових втрат.

Для порівняння, нещодавно Apple повідомила про продажі в 94,9 мільярда доларів за останній квартал, а максимальний штраф у розмірі 10% від глобальних продажів може скласти близько 9,5 мільярда доларів.

Конфлікти Apple та ЄС

Єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер відома своїми конфліктами з Apple. У справі Spotify вона вже звинувачувала компанію у блокуванні інформування користувачів про дешевші варіанти за межами App Store.

Окрім цього, Вестагер наказала Apple повернути 13 мільярдів євро через податкові пільги в Ірландії. Цей конфлікт набув широкого розголосу після того, як генеральний директор Apple Тім Кук публічно назвав рішення "політичним лайном".

Останнім часом ЄС змусив Apple відкрити доступ до платіжного чіпа iPhone, що дозволяє банкам і фінансовим сервісам конкурувати з платформою Apple Pay.

Нагадаємо, на початку місяця Apple погодилася відкрити свою платіжну технологію Apple Pay для інших постачальників у Європейському Союзі, тим самим уникнувши загрози штрафів від регуляторів ЄС. Протягом наступних десяти років компанія надаватиме доступ до своєї технології мобільного гаманця безкоштовно.