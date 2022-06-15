Что не так с законом № 2257 "О повышении эффективности санкций..." Важные и неудобные вопросы

Казалось бы общеизвестно, что сегодня в Украине два важнейших и равнозначных приоритета: фронт и экономика. Мы восхищаемся ВСУ. Мы верим в ВСУ. Они – наши герои! Без них нас нет. Сейчас – нет ничего важнее их, и нашей веры в них.

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Но так же сегодня мы должны относиться и к экономике. К бизнесу. С увлечением. Верой. И пониманием их (бизнеса/экономики) героизма. Не будет экономики – не будет нас (украинцев и собственно Украины). Это основная мысль этой колонки. Я хочу, чтобы это мнение (о одинаковой значимости фронта и экономики) стало для всех привычным и обыденным.

К сожалению, бьют бизнес. Иногда – прикрываясь патриотизмом. И это самое печальное...

Несколько слов о Законе №2257

Недавно был принят закон №2257 от 12.05.22 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", далее Закон 2257.

Это уже не первая статья, которую я пишу об этом законе. И, наверное, не последняя. А поскольку осмеливаюсь утверждать, что закон написан некачественно, то, вероятно, не последняя. Если учитывать известное "правоприменение" – последствия могут быть очень плохими.

Давайте рассмотрим (на примерах), как этот закон уже начал работать. И зададим ряд вопросов законодателю.

Законом предусмотрено право "взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу". Рассмотрим вариант, когда инвестором является российское юридическое либо физическое лицо. Очень распространённый вариант, поскольку инвестиций в Украину из России было немало. Не всегда россияне владели украинской компанией полностью. Часто это было владение долей 10-20-50%. При этом большая часть уставного капитала принадлежала украинцу. Само предприятие было налоговым резидентом Украины, здесь платило налоги (часто большие), обеспечивало работой наших граждан. В общем, все было хорошо – за исключением "российского владения долей СК".

В этой статье мы не рассматриваем сам вопрос – конфискацию активов у российских юридических и физических лиц. Законом принято правильное решение – единственное возможное в этой ситуации. Но интересует судьба украинского предприятия.

Следовательно, Закон №2257 вступил в силу. Рассмотрим, как это отражается на условном украинском ООО "Дельта", доли которого составляют 25% у резидента России и 75% у гражданина Украины. ООО "Дельта" возможно и смогло бы решить вопрос с исключением российского участника самостоятельно путем выкупа или даже принятия в дар части украинским участником. Однако сегодня регистраторам запрещено проводить подобные изменения в устав. И "согласно реестру" одним из владельцев корпоративных прав остается россиянин.

Вопрос №1: почему украинское ООО лишено права самостоятельно вывести россиянина из состава участников общества?

Серьезные неудобства испытывает именно украинское ООО: банки блокируют счета, ухудшается репутация бизнеса. С учетом и без того сложного положения Украины в условиях войны это влечет за собой снижение прибыли предприятия и, как следствие, налогов. Это не нужно ни самому ООО, ни стране.

И теперь переходим к самому главному. Государство, согласно Закону 2257 от 12.05.22, получило (теоретическую) возможность конфисковать корпоративные права. Но это право – не безусловное.

Для применения санкции (конфискации) требуются определенные основания. Больше всего подходит следующее:

существенное содействие совершению действий или принятию решений, в частности, но не исключительно путем:

финансирование или материально-техническое обеспечение деятельности государства-агрессора , … в частности путем:

уплаты налогов, сборов в государственный бюджет государства-агрессора, если общая сумма таких платежей (кроме таможенных) за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 40 миллионов гривен для юридического и 3 миллиона гривен для физического лица…;

осуществление пожертвований, благотворительной, спонсорской помощи, иной безвозмездной передачи средств или иного имущества в пользу органов государственной власти или военного управления государства-агрессора, юридических и физических лиц, осуществляющих действия или принимающих решения, …, или осуществляющих финансирование таких мер, если совокупный год сумма таких средств или стоимость имущества составляет не менее 750 тысяч гривен по официальному курсу Национального банка;

инвестирование в государственные облигации государства-агрессора, если совокупная за год сумма инвестирования составляет не менее 3 миллионов гривен;

Вопрос №2. Что значит "но не исключительно" в процитированном выше тексте. Кто будет определять какое именно действие (не прописанное в Законе) должен совершить инвестор, чтобы у него "законно" отобрали имущество? Наверное, это следователь? Ну… с учетом традиций "правоприменения" в Украине – я бы такого пространства для фантазий следователю не давала… Потому что выйдет не очень.

Как это работает?

Недавно в прессе появилась информация о нескольких "кейсов", прекрасно иллюстрирующих вопрос "Как это работает?". В этой статье мы покажем только "схему" работы/мышления наших правоохранительных органов.

Следовательно, для применения санкции (конфискации) необходимо доказать

"финансирование или материально-техническое обеспечение деятельности государства-агрессора, … путем:

уплаты налогов, сборов в государственный бюджет государства-агрессора, …;

осуществление пожертвований, благотворительной, спонсорской помощи, иной безвозмездной передачи средств или иного имущества в пользу органов государственной власти или военного управления государства-агрессора, юридических и физических лиц, …;

инвестирование в государственные облигации государства-агрессора, …;

Помним также о "но не исключительно" ...

Юристам - хозяйственникам хорошо известно, что легче всего хозяйственный спор решается путем открытием уголовного производства в отношении "противной стороны". Но это считается языкетоном, но немногие на это идут.

Однако в нашем случае правоохранителями применяется схема, которую назовем условно "191+110-2". Это когда к должностным лицам украинского ООО "примеряют":

Часть 4 статьи 191 УК: Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в период чрезвычайного или военного положения;

Часть 4 статьи 110-2 УК Украины: Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (в особо крупных размерах).

При этом под "финансированием" понимают (снова вспомним "но не исключительно…"):

- закупку "по завышенным ценам" у российского контрагента сырья или комплектующих,

- при этом такая закупка, как правило, была осуществлена еще в прошлом году (когда военного положения не было).

Стандартно начало уголовного дела сопровождается многочисленными обысками (в офисе и по месту жительства должностных лиц), выемками документов и другими хорошо отработанными "процедурами".

Здесь нужно отметить два очень важных момента.

Первый: Между странами шла бойкая торговля. По данным украинской таможни, поставка российских товаров в Украину составляла 66% к общему товарообороту в 10,1 миллиарда долларов.

Запрета на торговлю с Россией в прошлом году не было.

Проводя импортные операции из РФ в прошлом году ООО "Дельта" не нарушало закон.

Это означает следующее: "просеяв" госреестр украинских предприятий на предмет поиска российских учредителей и бенефициаров – мы получим список предприятий, которые могут столкнуться с санкциями (конфискацией). Сопоставив полученный список с данными таможни (импорт из России) – мы получим новый список, в котором будут содержаться исключительно (украинские) предприятия, где есть российские участники, и которые осуществляли закупку/импорт из РФ. Есть. мы получим список субъектов, полностью готовых к применению схемы "191+110-2".

Кстати, такой поиск был произведен еще в марте. Один из топ-чиновников говорил в интервью, что путем анализа реестров было отобрано около 15 тысяч "подходящих" российских юридических и физических лиц, совет которым обновить договоры с опытными адвокатами, потому что в ближайшее время могут заглянуть гости...

Второй: В налоговом кодексе Украины уже 8 лет есть статья 39 "Трансфертное ценообразование" (ТЦУ). ТЦУ – это основная специализация автора статьи, поэтому я остановлюсь на ней с особым удовольствием.

Следовательно, ТЦУ, в частности, предусматривает проведение налогового контроля над "обычностью/рыночностью" цен во внешнеэкономических контрактах, заключенных с связанными лицами. "Российский учредитель" как раз и является тем же связанным лицом, а ТЦУ-документацию" - огромный труд на сотни страниц, в котором тщательно исследуются цены таких импортных контрактов с РФ – и доказывается, что эти цены – полностью соответствуют рыночным.

Цена ошибки – велика. Поэтому украинские предприятия обычно заказывают подготовку ТЦУ-документации у именитых аудиторских фирм (чаще всего из "Большой четверки").

Относительно анализируемой ситуации – это значит, что ООО "Дельта" уже имеет железобетонное, подписанное маститыми аудиторами из "Биг-4", доказательство, что "завышенных цен" - не было.

Но разве такие пустяки могут остановить правоохранительные органы…

Представьте, как трясет и лихорадит украинское предприятие, должностных лиц которого "прессуют" уголовным делом... Во время войны... Финансирование действий, совершенных с целью... изменения границ территории или государственной границы Украины ...

А может всем нам, украинцам, начать уважать украинский бизнес, который сегодня спасает Украину так же самоотверженно, как ее защищает украинская армия?

Фото: ua.depositphotos.com