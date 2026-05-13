Что такое агрегация для Open Banking и при чем здесь оплата коммунальных?

Представьте себе следующую картину: в вашем мобильном вы можете получить сводную картину ваших финансов в одном приложении. Там есть информация о счетах, доходах, расходах, кредитах и других финансовых продуктах из разных банков и сервисов. Там можно увидеть и сумму средств на всех ваших счетах в банках и инвестиционных компаниях, сколько денег на номерах мобильных операторов, задолженность по ипотечному кредиту и даже сколько бонусов у вас в программе лояльности супермаркета Novus. Там может быть и актуальная оценка вашей недвижимости и авто – и тогда этот "дашбоард" в режиме реального времени позволит увидеть: в противопоставлении "богатый папа – бедный папа" – к какому полюсу у вас наибольшее тяготение?

На основе такого профиля финансовые сервисы могут делать вам предложения, реально подходящие именно вам. К примеру, с его помощью сразу будет видно – можно ли вам дать под минимальный процент миллион долларов США или если одолжить вам 100 гривен – и с ними следует немедленно попрощаться навсегда. Прошу людей, которые не очень доверяют государственным органам, не напрягаться – все эти данные будут в приложении только при условии, если вы дадите соответствующие разрешения.

Такие возможности, по прогнозам экспертов, даст новая финансовая парадигма – Open Finance. Подготовка к этому финансовому будущему в Украине началась с введением ее первого этапа – Open Banking. Национальный банк в прошлом году обязал все банки открыть свои счета для других банков. Этот процесс продолжается, а в итоге – человек, пользующийся картой банка "Пивденный", вскоре сможет видеть остатки по счетам и даже инициировать платежи из приложения IdeaBank (без использования платежных систем, что обычно дешевле).

В то же время соответствующие реформы у нас продвигаются не быстро (что в общем-то типично), а, следовательно, до вожделенного многими Open Finance еще очень далеко. Одна из причин этого – отсутствие сервиса агрегации, который стал бы единственной точкой входа и выхода для всех игроков, которые хотят участвовать в открытом банкинге. Международный опыт показывает: реальная ценность Open Banking появляется тогда, когда агрегация всех финансовых счетов клиента происходит через единый технологический хаб/хабы. Реальная ценность этой технологии возникает лишь там, где есть агрегация, масштаб и единый денежный контекст клиента.

Единственный хаб агрегации решает сразу несколько системных проблем:

унифицирует разные форматы данных;

обеспечивает стабильное качество сервиса (SLA);

в перспективе – дает бизнесу доступ не к "данным из банка", а к целостному финансовому профилю клиента.

Именно это отличает декларативный Open Banking от коммерчески успешного.

В принципе, Open Banking задумывался как механизм, позволяющий банкам получать доступ к счетам друг друга в автоматическом режиме (конечно, с согласия владельца счета) без заключения каких-либо договоров и дополнительных технических настроек. Однако на практике так не выходит. Использование десятков двусторонних протоколов "банк-банк" создает фрагментированную, нестабильную и дорогостоящую экосистему.

Каждый банк в Украине использует свой несколько иной протокол Open Banking. В принципе – они повсюду подобны, однако определенные отличия все же существуют (как украинский язык на Закарпатье и Харьковщине). Именно через них каждое подключение одного банка к другому требует, как говорят специалисты, своих "костылей" – определенных технических доработок. Интересно, что это не только украинская проблема – подобные "диалекты" существуют в финансовом секторе всего мира. Еще одна сложность – версии протоколов будут меняться и переходить на новые версии разные банки будут не одновременно. Выходит, что тогда каждый банк с каждым банком должен перенастраивать систему, проводить дополнительные тестирования – и это не реально.

А теперь представьте, что такие "костыли" нужно делать для согласования протоколов всех 58 украинских банков между собой. И давайте не забывать, что впоследствии такие сочетания нужно будет делать с каждой страховой компанией, инвестиционным фондом и даже программами лояльности сетей супермаркетов. А спустя некоторое время это все и масштабировать с провайдерами финансовых услуг со всего мира.

Так что вполне понятно, что без хаба-перекодировщика, который помогал бы налаживать отношения между разными составляющими финансового мира – не обойтись. Многие компании уже начинают задумываться о его создании. Однако здесь существует много неувязок, которые нужно уладить как на уровне финансового комьюнити, так и со стороны регулятивных органов.

И здесь еще много работы: нужно установить стандарты и протоколы взаимодействия между банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами и другими финансовыми сервисами, обеспечить их координацию по согласованию технических и регуляторных требований. Следует поддерживать инициативы fintech-компаний и стимулировать их для создания комплексных финансовых продуктов. И даже проводить информационную кампанию для повышения доверия пользователей к Open Banking и агрегации данных.

Примером удачного внедрения агрегаторов стала Великобритания – пионер Open Banking в мире. Причем, настоящий прорыв технологии там произошел не когда банки открыли счета, а когда в стране заработали агрегаторы. Такие платформы, как TrueLayer, Plaid и Yapily, построили единые хабы, которые подключают сотни финансовых институтов и отдают бизнесу стандартизированный набор данных. В результате fintech-приложения управления финансами (PFM) получили массовое распространение. Хабы превратили разрозненные счета в целостную финансовую картину, снизили барьер для fintech-инноваций, создали основу для Open Finance будущего – со счетами, инвестициями, страховками и криптоактивами в одной среде.

Но у нас в Украине – своя история. Когда я думаю о перспективах Open Finance в Украине, в первую очередь приходит в голову не то, что эта парадигма поможет украинцам лучше учитывать криптоактивы (у нас владельцев этих активов не так много). А то, что эти технологии позволят нам наконец избавиться от вечной головной боли – сложностей с оплатой коммунальных платежей разным поставщикам услуг. Причем в финансовом приложении будущего может быть не только задолженность/переплата, скажем, за потребленное электричество, – там можно будет учитывать показания счетчика и следить за тарифами, которые могут быть разными в разную часть суток. Однако для того чтобы это реализовать в нашей стране, нужны хабы-агрегаторы Open Banking – важная предпосылка для того, чтобы мировое финансовое будущее не обошло Украину. Чем быстрее мы их создадим – тем быстрее будущее наступит.