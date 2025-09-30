Open Banking: что это такое, кому нужно, кто несет риски и что даст бизнесу и простым украинцам

С августа в Украине действует открытый банкинг. В течение пяти месяцев банки и другие поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP) должны привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами.

Редакция Delo.ua пообщалась с ведущими экспертами, чтобы понять, насколько готова банковская система к Open Banking и какие вызовы ожидают финансовые учреждения.

Удобство и автоматизация для клиентов и ФЛП

Директор Ассоциации ЕМА Александр Карпов рассказал, что Open Banking ставит целью упростить финансовую жизнь как обычных пользователей, так и предпринимателей. Благодаря интегрированным приложениям пользователи смогут контролировать все счета, анализировать расходы и получать финансовые советы в одном месте вместо того, чтобы пользоваться несколькими банковскими сервисами.

"Для ФЛП это прежде всего автоматизация. Отпадет потребность вручную выгружать выписки из разных банков и загружать их в бухгалтерские программы или сервисы отчетности. Все будет происходить автоматически через API. Это значительно упростит ведение бизнеса, экономит время и минимизирует человеческие ошибки", — рассказывает эксперт.

Когда мы ощутим эффект и преимущества от Open Banking

Александр Карпов отмечает, что временные рамки и выгоды от Open Banking будут ощутимы для разных участников рынка в разное время. По его словам, технический дедлайн для банков установлен на 1 января 2026, когда их API должны быть готовы принимать запросы. Однако до 1 августа 2026-го продлится "адаптационный период", в течение которого санкции применяться не будут.

"Сейчас банки испытывают преимущественно расходы. Все заняты инфраструктурой — разработкой собственных решений или выбором вендора. Это капитальные инвестиции без немедленного возврата", — объясняет Карпов.

По словам директора ЕМА, банки, которые первыми получат соответствующие лицензии, начнут агрегировать клиентов других учреждений в своих приложениях. Для других банков это может обернуться риском потери прямого контакта с клиентами, ведь основная финансовая активность переместится в суперприложение конкурента.

"Настоящее преимущество для банков появится позже и только у тех, кто выбирает проактивную стратегию. Это возможность стать финансовым хабом. Когда клиент через ваше приложение управляет всеми своими счетами, вы получаете бесценный инструмент для кросс-продаж собственных кредитных, страховых и инвестиционных продуктов. Но это уже стратегия игроков первой лиги", — поясняет эксперт.

Для предпринимателей и ФЛП преимущества будут практическими: автоматизация бухгалтерии, ускоренный онбординг и кредитование, а также появление PIS-платежей, которые снимут с бизнеса обязанность хранить платежные данные клиентов. Первые PIS решения, по мнению Карпова, можно ожидать уже в 2026 году от крупных банков, которые получат лицензии и смогут предлагать своим мерчантам оплату через собственные приложения.

"Конец эры ручной выгрузки CSV-файлов и загрузка их в 1С или другие сервисы. Все будет синхронизироваться автоматически. Финансовая история потенциального клиента или контрагента проверяется мгновенно через AIS-согласие, а не в течение недели из-за предоставления справок", — рассказывает эксперт.

Для обычных пользователей главными плюсами станут агрегирование счетов в одном приложении и упрощенные платежи без необходимости вводить данные собственных карт.

Таким образом, заключает Карпов, 2026 станет скорее этапом технологического развертывания и тестовых решений, тогда как настоящие преимущества от Open Banking рынок почувствует ближе к 2027 году, когда лицензии получат не только банки, но и небанковские участники, что запустит настоящую конкуренцию за клиента.

Безопасность данных и контроль над счетами

По словам старшей юристки Asters Инны Бондаренко, в рамках Open Banking пользователи получают контроль над тем, какие данные об их счетах передаются сторонним поставщикам услуг. Доступ предоставляется только к определенному объему информации пользователем относительно его счета, который осуществляется по его требованию и с его согласия.

"Положением предусматривается, что банки несут ответственность перед пользователем, в том числе за ущерб, причиненный ему в случае несоблюдения требований положения и раскрытия информации без разрешения", — подчеркивает юрист.

Она отмечает, что банки обязаны обеспечивать безопасный обмен информацией и ее защиту через API, осуществлять мониторинг платежных операций и запросов по предоставлению сведений со счетов, а также принимать меры по предотвращению мошенничества или неправомерного доступа.

В свою очередь, сторонние поставщики услуг должны быть авторизованы НБУ, иметь действующие сертификаты открытого банкинга, страхование ответственности перед пользователями и банками, надежную техническую инфраструктуру, отвечающую всем требованиям для взаимодействия через API с банками. Кроме того, они должны обеспечивать безопасный обмен информацией с банком и пользователем и защиту этих данных, и гарантировать, что персональные пользовательские данные будут недоступны любым другим сторонам, кроме самого пользователя и поставщика услуг, который предоставил ее пользователю.

Если говорить о рисках при использовании открытого банкинга для пользователей и ФЛПов, то среди распространенных инструментов мошенничества Инна Бондаренко называет фишинг и вредоносное программное обеспечение, а именно создание фейковых приложений банков или услуг, которые имитируют оригинальные продукты и вводят пользователя в заблуждение, побуждая его добровольно передавать свои данные. Кроме того, она обращает внимание на риски конфиденциальности и безопасности данных пользователей, если не применяются соответствующие меры безопасности, такие как шифрование, проверка подлинности и управление согласием.

Что касается возможных случаев предоставления неосознанного согласия на обработку данных, собеседница Delo.ua отмечает, что такой риск низкий, ведь предусматривается ряд требований относительно предоставления такого согласия. В частности, пользовательское согласие должно быть активным и подтвержденным усиленной аутентификацией (обычно двухфакторной).

"Что касается частоты предоставления согласия, то нужно различать согласие на выполнение платежной операции, и в таком случае пользователь должен предоставлять свое согласие во время каждого инициирования разовой операции. А также согласие пользователя на предоставление сведений со счетов, и тогда пользователь дает длительное согласие на доступ к информации о своих счетах сроком до 180 дней", — говорится в сообщении.

Также пользователю должна быть четко отображена в программе/приложении информация об объеме и характере согласия, которое он будет предоставлять. Так, пользователь должен получить следующую информацию перед тем, как дать согласие на доступ к сведениям со счетов:

1. Информацию о поставщике услуг, которому предоставляется доступ к счету;

2. Номер счета, к которому предоставляется доступ;

3. Объем информации о счете, к которой предоставляется доступ;

4. Срок действия согласия пользователя на предоставление сведений со счетов;

5. Условия отзыва пользовательского согласия.

Кроме того, банк обязан проверять наличие пользовательского согласия перед тем, как предоставить стороннему поставщику услуг доступ к счету пользователя.

“Можно сказать, что для пользователей предусмотрен ряд предохранителей от неосознанного предоставления согласия, таких как детализация согласия для пользователя перед предоставлением доступа к информации о своем счете и усиленная проверка подлинности пользователя, возможность отзывать согласие в любой момент, а также возможность для пользователя отслеживать свои активные и неактивные согласия", - подытоживает юрист.

Потенциальное влияние Open Banking на тарифы и комиссии

По мнению главы проектного офиса Независимой ассоциации банков Украины Дмитрия Глинского, конкуренция обычно способствует уменьшению стоимости. В то же время открытый банкинг не просто расширяет круг игроков на рынке, но и создает почву для новых рыночных ролей и комбинированных услуг.

"Ужесточение конкуренции будет происходить прежде всего в плоскости удобства сервиса, а влияние на стоимость услуг не будет линейным", — отметил эксперт.

Дмитрий Глинский пояснил, что благодаря открытому банкингу платежная услуга может быть бесшовно встроена в комплексную цепь услуг, которая будет дешевле и значительно удобнее по сравнению с несвязанным набором тех же сервисов. Кроме того, доступ по API также может быть использован для автоматизированного получения информации, необходимой в рамках другого сервиса, например, кредитного. Таким образом, открытый банкинг может способствовать уменьшению себестоимости всего сервиса или делать такой сервис вообще возможным.

В то же время директор Ассоциации ЕМА Александр Карпов считает, что вопрос влияния открытого банкинга на тарифы имеет несколько аспектов, и не предполагает однозначного ответа "да" или "нет". С одной стороны Open Banking создает предпосылки для усиления конкуренции, ведь новые игроки-финтехи могли бы предложить инновационные сервисы с более низкими комиссиями. Но, по словам эксперта, параллельно происходит регулирование межбанковской комиссии, и опыт Европы показывает, что когда регулятор принудительно снижает одни тарифы, банки неизбежно компенсируют это повышением других. Появляются комиссии за ведение счета, снятие наличных денег, обслуживание карт и т.д.

Собеседник издания уточняет, что реального снижения комиссий в 2026 году ожидать не стоит — это будет только технологический запуск экосистемы, а настоящая конкуренция, которая могла бы повлиять на тарифы, начнется не раньше 2027 года, когда (и если) решатся регуляторные вопросы лицензирования небанковских участников.

Эксперт отмечает, что разные сегменты рынка ощутят последствия по-разному:

"Для крупного бизнеса возможно снижение комиссий за эквайринг благодаря PIS-платежам. Для малого и среднего бизнеса — это потенциальное удешевление отдельных финансовых сервисов благодаря автоматизации через API. Для обычных клиентов — риск потери некоторых бесплатных базовых услуг, которые банки начнут тарифицировать для компенсации потерь в других сегментах", — объясняет директор ЕМА.

Конкуренция или партнерство: выгоды и новые бизнес-модели Open Banking

По словам Александра Карпова, после запуска Open Banking на рынке появятся три главные модели:

Банки-хабы (крупные игроки), которые станут "финансовыми супермаркетами". Их целью является сделать собственные приложения главными для клиента. Через них пользователь сможет видеть все счета (даже из других банков) и осуществлять платежи. Они будут зарабатывать на продаже собственных кредитов, страховок и инвестиций через это единственное приложение. Эксперт подчеркивает, что они главные драйверы.

Финтех-компании, которые в свою очередь будут делать ставку на нишевые сервисы — автоматизацию бухгалтерии, сравнение предложений, инвестирование. Их модель будет базироваться на небольшой подписке или комиссии с соглашений. Они — второй драйвер, но, по словам Александра Карпова, их старт замедляет регулятор.

Банки-поставщики (меньшие банки) могут оказаться в качестве обслуживающих банков базовых (зарплатных либо кредитных) счетов. Основная активность их клиентов при этом может перейти в приложения банков-хабов или финтехов, поэтому их модель будет сводиться к выживанию и поиску партнерств.

Долгосрочно победит тот, кто создаст удобное приложение для клиента, независимо от того, банк это или финтех, резюмирует собеседник Delo.ua.