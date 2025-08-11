В Украине стартует открытый банкинг: что это даст потребителям финансовых услуг и насколько это безопасно

1 августа в Украине начал работу открытый банкинг (open banking). Что это такое и как инновацией может воспользоваться рядовой украинец, — читайте в разборе Delo.ua.

О pen banking простыми словами

Речь идет о предоставлении доступа к данным клиента банка или финансового учреждения третьим лицам, которые обязательно должны иметь соответствующую лицензию НБУ и пройти тщательную проверку.

Фактически, это еще один электронный канал коммуникации между банком (или небанковским финансовым учреждением) и клиентом. Этот канал работает по одинаковым правилам для всех участников рынка и выполняет функцию информационной агрегации (накопления) финансовых потоков потребителя.

Функционально это электронный кошелек, к которому можно подтянуть счета и видеть все, что происходит с ними: остаток, история операций и т.д. Этот кошелек можно сравнить с Google Pay, но в отличие от него открытый банкинг предоставляет возможность видеть и контролировать финансовые операции на многих собственных счетах в одном интерфейсе или приложении.

Такую услугу может предоставлять любой украинский банк или небанковская платежная компания типа RozetkaPay, NovaPay — при условии получения лицензии Нацбанка и выполнения ряда других требований.

"Как минимум половина ТОП-30 украинских банков сознательно сказали, что будут предоставлять такой функционал: в том числе Mono, Приват, УкрСиб, ПУМБ, А-банк. Они совместно разрабатывали спецификацию для open банкинга, проводили тестирование. Эти банки либо уже закончили, либо сейчас заканчивают разработку интерфейсов для клиентов. Это все может заработать в ближайшее время", — говорит в комментарии для Delo.ua Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Удобства для физлиц

Чтобы воспользоваться услугой, клиент должен позволить банку предоставлять доступ к своим счетам третьим лицам. Услуга будет полезна прежде всего тем потребителям, у которых есть два и более банковских счета. Имея данные карт в одном месте, потребитель сэкономит немало времени и избежит лишних действий.

Открытый банкинг позволяет контролировать дату и сумму поступлений, списаний как прошлых, так и запланированных, а также сделать соответствующие настройки. Например, дату списания суммы по кредиту с одной карты, дату коммунального платежа с другой. Транзакции будут производиться по правилам, которые настроит сам клиент.

"На основании информации о ваших финансах банк или лицензированная финансовая компания может создавать продукт, который поможет упрощать контроль и управление вашими финансами, предоставлять консультации, предлагать варианты более дешевого обслуживания счетов и т.п.", — говорит Александр Карпов.

Удобства для юрлиц

По словам директора ЕМА, статистически у каждого юрлица от одного до семи счетов. В этой связи логично предположить, что половина украинских бизнесов имеет счета больше, чем в двух банках. Денежные транзакции предприятия значительно более глобальные, чем у одного человека. Естественно, что бизнесу тоже интересно увидеть их в одном месте.

Банки и финкомпании, предоставляющие услугу информационной агрегации, будут учитывать потребности юридического лица и создавать дополнительные услуги в соответствии с этими потребностями.

"Управление дебиторско-кредиторской задолженностью — очень удобная функция, которой охотно будут пользоваться украинские предприниматели", — отмечает Карпов.

Доступ к информации

Кредитование с открытым банкингом должно стать проще. Обычно для предоставления кредита физическому лицу банк или финансовое учреждение обращаются в Бюро кредитных историй. Теперь появилась новая возможность — в одном месте увидеть не только кредиты, но и всю платежную историю клиента.

"Например, каждого 10 числа у вас зарплата, каждого 20-го вы платите в определенном объеме коммуналку. На основании этой информации потенциальный кредитор может сделать определенные выводы и быстрее выдать кредит", — говорит Карпов, отмечая, что это лишь 1% из всех дополнительных возможностей open banking.

Безопасность и защита данных

Чтобы предоставлять услуги open banking, необходимо получить двойную лицензию Нацбанка. Первая лицензия предоставляется, чтобы вообще осуществлять отдельные финансовые услуги. Вторая — на нефинансовые платежные услуги — специально для работы с open banking и после тщательной проверки регулятором. По словам Александра Карпова, это будет строгий процесс, и малейшее несоответствие требованиям сделает такое двойное лицензирование невозможным.

Второй важный момент — клиент должен дать согласие на оказание такого рода услуг. Как оно дается? Директор ЕМА объясняет:

"К примеру, условная компания "Ромашка", предоставляющая услуги агрегации информации и инициирования платежей, получила соответствующую лицензию. Что нужно сделать? Загрузить, открыть приложение, подписаться на услуги — и вот мы на этапе, когда нужно подтянуть все счета клиента.

Итак, вы инициируете согласие, и происходит онлайн-взаимодействие между приложением условной "Ромашки" и вашим банком. На стороне банка осуществляется электронная сессия, которую вы через приложение должны авторизовать: логин-пароль, второй фактор (лицо, палец, разовый пароль, пуш, подтверждение электронной почты и многое другое, что может придумать банк как второй фактор). Пока вы этого не сделали, никто не даст доступ к вашему счету ”.

В процессе согласия можно сразу установить функции каждого из счетов. Например, карта №1 — только доступ для просмотра информации, карта №2 для осуществления платежей, карта №3 — то и другое.

Далее клиент указывает срок согласия, а банк в это время контролирует подтверждение усиленной аутентификации. В то же время задачей банка является проверить наличие выдающего разрешение учреждения (условной "Ромашки") в реестре НБУ. Следует также убедиться, что эта "Ромашка" имеет электронные ключи в ЦСК (центр сертификации ключей) НБУ и эти ключи не просрочены. После чего в приложении предоставителя услуг появляется информация, что сегодня, скажем, в 9:52 вы создали согласие на предоставление "Ромашке" разрешения на информацию, и срок действия этого согласия.

Согласие можно отозвать в любой момент — в приложении банка или финучреждения, которому вы предоставляете информацию о своих данных. Банк может контролировать поведение третьих лиц (учреждения) и немедленно блокировать доступ к данным в случае подозрительного поведения.

"Учитывая безопасность экосистема так долго и создавалась", — говорит Карпов.

Когда за работает открытый банкинг

"Есть 60 банков и 2 небанка (NovaPay и RozetkaPay), которые могут предоставлять информацию о данных. Из них 10+ банков, а также NovaPay готовы делать это в сентябре-октябре", — отметил Александр Карпов.

Получать доступ к такой информации (инициировать платежи) изъявили желание 7 банков, а также NovaPay, Rozetka.Pay, IPay.UA, Open API HUB после получения соответствующей лицензии НБУ.

Но на подготовку к проверкам и проведение лицензирования может уйти некоторое время.

"Регулятор предусмотрел переходный период до конца года на доработку банками своих систем, процессов и внутренних документов, что необходимо для стабильного и безопасного взаимодействия в рамках открытого банкинга", — говорит в комментарии Delo.ua заместитель исполнительного директора, глава проектного офиса Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Участники финансового рынка ожидают, что полноценно пользоваться услугой можно будет уже в начале следующего года.